Blade fait appel à la créatrice de costumes de Black Panther, Ruth E. Carter

Après avoir fait une apparition vocale dans Éternels‘ séquence post-crédits, Mahershala Ali fera ses débuts en tant que chasseur de vampires Eric Brooks dans Marvel Cinematic Universe’s Lame. Annoncé pour la première fois lors du Comic-Con de San Diego en 2019, la sortie du film a été confirmée le 3 novembre 2023, dans le cadre de la phase cinq récemment dévoilée de la continuité partagée. Le film est déjà dans les premières étapes de production, avec le réalisateur Bassam Tariq à la tête du projet. Et maintenant, l’équipe a ajouté un talent crucial sous la forme de Ruth E. Carter. Ruth E. Carter est l’une des costumières les plus renommées de l’industrie. Elle a déjà travaillé avec Marvel Studios pour Panthère noire (2018).

Meilleures photos suivantes’ Est-ce que Mavity (passant par La Directe) a confirmé l’implication de Carter dans le très attendu Lame redémarrer aux studios Marvel.

La créatrice de costumes oscarisée Ruth E. Carter (Black Panther, Amistad, Malcolm X) a rejoint le prochain « Blade » de Marvel avec Mahershala Ali.

Carter est connue pour son travail sur des films qui dépeignent l’expérience afro-américaine et a été la pionnière des concepts d’afrofuturisme dans son travail de conception de costumes. Elle a fréquemment travaillé sur des films qui ont présenté de tels thèmes et valeurs. Ces films comprennent des films acclamés comme Selma et maréchal.

Ruth E. Carter a également conçu des costumes pour le prochain film, Panthère noire : Wakanda pour toujoursla suite de Panthère noire. Le premier teaser officiel de Panthère noire : Wakanda pour toujours a présenté une mise à niveau massive en termes d’apparence et de style des personnages. Il y avait plus d’éléments de science-fiction intégrés dans ces looks. Et maintenant, avec Namor et la civilisation Talocan entrant dans le MCU, il y aura une nouvelle forme de diversité culturelle à la mode du film. Notamment, Carter a remporté un Oscar pour son travail dans Panthère noire.





L’implication de Carter fait allusion à LameLe style de

Carter a fait un excellent travail avec Panthère noire. Ses costumes ont joué un rôle énorme dans le commentaire social du film sur le patrimoine et la représentation culturels. Les conceptions globales de science-fiction de la nation Wakandan avaient également des éléments de ces racines, profondément reflétés par les conceptions de costumes de Carter.

Lame est essentiellement assez distinct en termes de contexte et de narration. Mais l’expérience de Carter serait utile pour refléter la brutalité de ce personnage. De plus, il serait intéressant de voir comment Mahershala Ali s’intègre dans les costumes de Carter pour Lamequi se déroule dans une histoire PG-13.

Le film mettra en vedette une variété de personnages, y compris d’horribles vampires. Le film pourrait marquer le retour de Dane Whitman de Kit Harington après qu’il a été révélé qu’il était en association avec Eric Brooks dans la même séquence post-générique de Éternels. Il a été confirmé que l’épée Ebony Blade sera présentée dans le film. Si tel est le cas, il serait intéressant de voir le point de vue de Carter sur Black Knight.





Lame sortira dans le cadre de la Univers cinématographique Marvel – Phase 5 le 3 novembre 2023. Mettant en vedette Mahershala Ali, le film est écrit par Stacy Osei-Kuffour et réalisé par Bassam Tariq. Lame commencera le tournage devrait commencer en octobre 2022, et plus de détails pourraient être révélés lors de l’exposition D23 prévue le mois prochain.