Blade devrait faire ses débuts en MCU dans Werewolf by Night Special

De nombreuses pièces sont actuellement mises en place dans le MCU, plus qu’à tout autre moment de l’histoire de la franchise, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait toujours quelque chose de nouveau signalé pour les personnages à venir. Une grande attention est accordée au contingent surnaturel de Marvel Comics, avec Chevalier de la Lune devrait faire ses débuts ce mois-ci et Loup-garou de nuit devrait apparaître dans un spécial Halloween sur Disney +. De nouveaux rapports de The Cosmic Circus suggèrent maintenant que Blade fera sa première apparition dans le MCU avec le dernier de ces deux personnages.

Les fans de Marvel ont été surpris par les débuts vocaux de Blade dans la scène post-crédit de Éternels, lorsque la voix de Mahershala Ali a été entendue avertir Dane Whitman de Kit Harington de la puissance de la lame d’ébène. Il n’y a pas de date de sortie prévue pour le premier film de Blade; on s’attend à ce qu’il tombe dans l’un des créneaux vacants fin 2023 ou en 2024. Dans cet esprit, les débuts de Blade dans le spécial Halloween mettant en vedette Werewolf by Night auraient du sens à la fois pour son timing et les connexions qu’il pourrait faire entre les nouveaux garçons de la distribution grandissante du MCU.

Bien qu’il existe de nombreux liens entre la fraternité surnaturelle du monde de la bande dessinée Marvel, il y en a quelques-uns qui semblent se prêter à l’idée que Blade et Werewolf by Night se croisent très bientôt. Un lien fort est avec le Darkhold, le livre magique vu dans Wandavision cela pourrait jouer un rôle essentiel dans l’avenir de Scarlett Witch et de l’ensemble du MCU. Dans la tradition de Marvel, The Darkhold est responsable de la création et de la destruction des loups-garous et des vampires et a figuré dans l’un des nombreux événements croisés de Midnight Sons mettant en vedette les personnages. Il y a aussi la rumeur selon laquelle Laura Donnelly jouerait le rôle de Vampire by Night dans la spéciale, ce qui fournirait à nouveau une raison pour que le chasseur de vampires Blade participe à la procédure.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est déjà présenté comme le premier film d’horreur du MCU, et Chevalier de la Lune a également été mis en place comme l’une des entrées les plus repoussant les limites de la franchise. Avec d’autres personnages tels que Blade et Werewolf by Night également à l’horizon, Marvel semble disposé à faire ressortir certains des coins les plus sombres de leurs bandes dessinées alors qu’ils se dirigent vers la phase 5 dans les années à venir.

Selon les dernières mises à jour, Loup-garou de nuit est sur le point de commencer le tournage ce mois-ci et le film de Blade fera tourner les caméras en été. Cela signifie que les êtres surnaturels du MCU sortent pour jouer, et ils auront clairement un rôle essentiel à jouer dans l’avenir de la franchise, Blade semblant plonger dans un certain nombre d’autres scénarios comme un jeune qui voit tout. , version vampire de Nick Fury.

La façon dont tout cela s’assemble est encore très en suspens, mais avec The Darkhold qui sera certainement présenté dans le prochain Doctor Strange dans le multivers de la foliequi, selon le PDG de Disney, Bob Chapek, rassemblera des parties du MCU de manière inattendue, il est prudent de dire que nous sommes bien au-delà du Fin du jeu à présent.





