Blade Deepfake transforme Mahershala Ali en Daywalker de Marvel

Mettant de côté les ramifications effrayantes, invasives et potentiellement dangereuses, l’art du deepfake a été un cadeau pour les cinéphiles, permettant aux fans dévoués à la fois d’améliorer les rendus CGI parfois décevants des versions hollywoodiennes et d’apporter des castings qui ne se sont jamais produits. un semblant de réalité. Après John Krasinski comme Capitaine Amérique et Tom Cruise comme Homme de fer, entre autres, le visage primé aux Oscars de Mahershala Ali a maintenant été collé sur celui de Wesley Snipes dans des images de la trilogie Blade originale.

Maintenant, alors que Krasinski et Cruise n’étaient que des castings Marvel qui l’étaient presque, Ali incarnera le chasseur de vampires Blade dans un prochain film MCU. Bien que les images ressemblent parfois à la mise en œuvre d’une sorte de technologie face / off à petit budget, le clip montre à quel point Ali est bien adapté au personnage lorsqu’il est repensé sous l’égide du MCU. Le clip refond même d’autres rôles clés, avec Ali Livre vert la co-star Viggo Mortensen incarné dans le rôle de Blade’s ami et figure paternelle, Whistler, joué à l’origine par Kris Kristofferson.

Annoncé lors de l’apparition du Comic-Con 2019 de Marvel à San Diego, les détails entourant le redémarrage de Marvel’s Blade sont toujours gardés secrets. On en sait actuellement très peu sur le film, Ali étant le seul acteur attaché au projet jusqu’à présent. Plus tôt cette année, la star oscarisée de clair de lune a expliqué pourquoi il était attiré par le rôle titulaire de ce personnage de Marvel en particulier en disant: «Puisqu’ils avaient des conversations pour le ramener à l’existence, je voulais juste être considéré pour cela parce que j’avais définitivement un lien, du moins dans mon esprit , à Wesley Snipes retournant au lycée. «

« Je viens de parler de quelqu’un qui voulait vraiment faire ça [Blade] rôle et aborder ça … J’adore le fait qu’il fasse plus sombre « , a-t-il poursuivi. » C’est tout en termes de ton. Il est un peu plus sombre que certains des autres et donc cet élément m’attirait. «

Mahershala Ali a poussé pour le Lame rôle depuis des années maintenant, avec l’acteur désireux de rejoindre le MCU après sa performance exceptionnelle en tant que Cornell « Cottonmouth » Stokes dans Marvel Television et Netflix. Luke Cage. « J’ai fait cette émission Marvel pour Netflix appelée Luke Cage. Donc, en faisant cette émission, le jour où elle a été créée, je m’étais tournée vers mon agent et j’avais dit: ‘Que font-ils avec Blade?’ Parce que je n’arrêtais pas d’entendre qu’ils essayaient de trouver un moyen de le refaire et de le reconstituer », a précédemment révélé l’acteur. «Et c’était excitant pour moi de pouvoir être dans cet espace et la télé Marvel, mais pour moi, mon objectif avait toujours été le cinéma. Mais aussi, pouvoir participer à la télévision d’une manière très spécifique qui avait un sens réel, mais mon objectif l’objectif plus large était de pouvoir vraiment naviguer entre le cinéma et la télévision. «

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Lame, cependant, les indices du récent événement Disney Investor Day suggèrent qu’il pourrait sortir en salles en 2022, entre les suites Panthère noire II et Capitaine Marvel 2. Cela nous vient grâce à la chaîne YouTube FaceToFake.

Sujets: Blade, Deepfake