Blade and Soul: la date de sortie de Revolution Mobile est annoncée avec les pré-inscriptions disponibles maintenant

Netmarble a annoncé la date de sortie de son prochain mobile Jeu Blade and Soul: Révolution. Plus tôt cette année, les pré-inscriptions ont été mises en ligne pour ceux qui voulaient être remarqués dès que le jeu est disponible.

Blade and Soul: Révolution est un RPG en monde ouvert basé sur le jeu PC Lame et âme. Le jeu vise à apporter l’expérience PC sur mobile avec des graphismes 3D pris en charge par Unreal Engine 4, un contenu à grande échelle, une bataille de faction en temps réel et une action pratique.

L’histoire met le joueur dans la peau d’un disciple de l’école Hongmon. Jinsoyun a attaqué Heaven’s Reach et, ce faisant, a tué le maître et les amis du joueur. Avec son dernier souffle, le maître dit au joueur qu’il doit survivre. Jinsoyun vole le Twilight’s Edge, et c’est aux joueurs de le récupérer et de venger la mort de leur maître.

La version mobile contiendra cinq professions de départ avec des mécanismes simplifiés pour un gameplay décontracté plus facile. Les classes incluent le maître de lame polyvalent et bien équilibré, le maître de Kung Fu basé au corps à corps, le combattant à distance maniant le chi Force Master, les invocateurs qui utilisent le pouvoir de la nature et les destructeurs qui utilisent des armes géantes et une armure de fer.

Les joueurs auront la possibilité de profiter du contenu du jeu comme les raids, les donjons, le PvP et les guerres d’action. Le développeur a une chaîne YouTube officielle avec des séquences de jeu et d’histoire.

La pré-inscription comporte également des avantages. Ceux qui s’inscrivent maintenant recevront divers bonus en fonction de leur plateforme. Les deux plates-formes recevront 1000 cristaux noirs et un animal de compagnie. Les utilisateurs d’Android recevront l’animal de compagnie premium Lumi, tandis que les utilisateurs d’iOS recevront Sparkle.

Un autre événement spécial a été annoncé pour les utilisateurs de Facebook. Ceux qui suivront recevront diverses récompenses, en fonction du nombre total d’abonnés de la page Facebook pour Blade and Soul: Révolution. Les joueurs recevront 100000 pièces d’argent, un coffre de familier premium, 30 pods de familier et une arme supérieure améliorée +5. Lorsque le nombre d’abonnés atteint 100 000, tout le monde recevra 200 cristaux noirs.

Blade and Soul: Révolution sera disponible en tant que jeu gratuit au lancement mais contiendra des achats intégrés. Le jeu était auparavant sorti en Asie, mais désormais, plus de joueurs à travers le monde auront la possibilité de jouer. Au lancement, la version mondiale sera disponible dans 130 pays sur jeu de Google et 143 pays sur le Magasin d’applications.

Blade and Soul: Révolution sera lancé sur iOS et Android le 4 mars.