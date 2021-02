Blade a presque perdu Wesley Snipes parce que ses agents pensaient que c’était une mauvaise idée

Avant le MCU, avant Fox X Men films ou de Sam Raimi Homme araignée films, il y avait Lame, Le premier succès notable de Marvel Comics sur grand écran. Wesley Snipes a joué le rôle du Daywalker anti-héroïque jusqu’au bout, faisant de son interprétation de Blade la version définitive du personnage pendant des décennies. Il est étonnant de considérer, par conséquent, comme Snipes l’a récemment révélé à ET Online, qu’il lui avait été initialement conseillé de ne pas jouer le rôle par son équipe.

Le monde des films de bandes dessinées est aujourd’hui dans un endroit très différent de ce qu’il était dans les années 90, lorsque Lame sortit de. Les films Marvel étaient largement considérés comme une blague à l’époque, et il est compréhensible que Snipes, qui était une étoile montante à l’époque et avait cimenté son statut d’acteur sérieux, serait déconseillé de s’engager dans un projet qui était considéré comme ayant très peu chance de succès.

Heureusement,Wesley Snipes ignora les sceptiques, attachant la paire d’épées de samouraï et entrant dans l’ensemble en cuir noir pour devenir Blade. Et le reste est de l’histoire. La représentation de Snipes est devenue si emblématique que Mahershala Ali, qui devrait jouer le personnage lors du prochain redémarrage du MCU de Lame, a révélé l’année dernière que c’était la performance de Snipes qui l’avait poussé à chercher le rôle du Daywalker.

« [It was my role as Cornell ‘Cottonmouth’ Stokes in Netflix’s Luke Cage] qui a déclenché l’idée]marié à être tellement inspiré par le travail de Wesley Snipes et ce qu’il avait fait. Et combien avait changé depuis son itération de Blade, et comment cela avait vraiment inauguré cette ère de Marvel et DC, un peu comme des bandes dessinées. «