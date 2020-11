BLACKPINK snobé aux APAN Music Awards 2020, et les fans sont furieux

Le 26 novembre, le 2020 Prix ​​de la musique APAN a annoncé ses gagnants pour le prix du Top 10 des artistes, et les fans sont furieux que BLACKPINK n’a pas fait la coupe.

le Prix ​​de la musique APAN 2020 devait initialement avoir lieu le 28 novembre au Grand Palais de la Paix de l’Université de Kyunghee, mais il a été reporté en raison d’une augmentation des cas de COVID-19.

Les gagnants ont été choisis en fonction des ventes d’albums physiques et des classements numériques, des votes de popularité et des scores des juges. La remise des prix les considère comme «les plus grands chanteurs qui ont fait briller la K-pop en 2020».

Dans l’ordre alphabétique coréen, le prix du Top 10 des artistes est allé à Kang Daniel, Les Boyz, MONSTA X, BTS, DIX-SEPT, IZ * ONE, Je suis jeune Woong, GOT7, NCT 127, et DEUX FOIS.

Le groupe féminin populaire BLACKPINK, qui a fait son retour très attendu cette année avec son premier album complet, est manifestement absent de la liste, L’album.

En plus d’être le seul groupe féminin de K-Pop à avoir plus d’un million de précommandes sur un seul album, BLACKPINK a également vendu plus de 590 000 albums lors de son premier jour de sortie, le plus élevé de sa période.

Numériquement, « Lovesick Girls » de BLACKPINK est toujours classée dans le Top 5 des chansons sur Graphiques MelOn près de deux mois après sa sortie.

Il continue de dominer les autres cartes numériques coréennes.

#BLACKPINK « Lovesick Girls » – 20h KST: # 5 FLO (=)

# 5 MelOn (=)

# 7 Bogues (=)

# 9 Génie (=) COMMENT VOUS AIMEZ CET APAN#L’ALBUM @BLACKPINK – GLOBAL BLACKPINK # THEALBUM♛ (@GlobalBlackPink) 27 novembre 2020

De plus, BLACKPINK a été nommé «le plus grand groupe pop du monde» par Bloomberg après avoir atteint la première place du classement des musiciens de la célèbre société de médias et d’analyse.

Aux côtés du groupe de garçons BTS, BLACKPINK a atteint un niveau de popularité mondiale sans précédent dans l’histoire de la musique. – Lucas Shaw, Bloomberg

Leur popularité peut également être vue dans le nombre de vues que leurs clips vidéo recueillent. Youtube, tous récoltent des centaines de millions de vues. «DDU-DU DDU-DU» a à lui seul plus de 1,4 milliard de vues.

Compte tenu des millions d’albums qu’ils ont vendus, de leur classement numérique élevé jusqu’à ce jour et de leur popularité largement reconnue, les BLINK ont rapidement remis en question le Prix ​​de la musique APAN 2020‘décision de les exclure de la liste des 10 meilleurs artistes.

Ils affirment que les filles ont été dépouillées du prix, le qualifiant de «remise de prix truquée».

WTF BLACKPINK n’a même pas remporté le TOP 10 de l’APAN 🤡🤡🤡#ApanRobbedBLACKPINK

SALON DES PRIX APAN RIGGED – skyboy (@qidiii) 26 novembre 2020