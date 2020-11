BLACKPINK révèle s’ils aiment chanter en coréen ou en anglais plus

Depuis BLACKPINK avait publié plus de chansons en anglais, comme leur long métrage sur Lady Gaga“Sour Candy” et leur collaboration “Ice Cream” avec Selena Gomez, le groupe peut maintenant se sentir plus à l’aise pour chanter dans la langue.

Lors de leur entretien avec Bloomberg Quicktake, le média a demandé au groupe s’ils préféraient chanter en coréen ou en anglais pour leurs morceaux.

Jennie a souligné à quel point les deux langues étaient différentes à comparer, “Je pense que chaque coréen et anglais a son propre charme.“

En matière de musique, BLACKPINK ne se propose pas d’enregistrer un certain nombre de chansons en anglais ou en coréen.

La chanson fait le choix pour eux: “Plutôt que de penser à faire plus de chansons dans certaines langues, je pense que nous utilisons [the] plus approprié pour chaque chanson.“

Le langage utilisé par le groupe pour une piste est celui qui donne plus d’impact à son sens. “Et nous voulons transmettre le message de la meilleure façon possible.“

Chacune des langues n’est pas classée au-dessus de l’autre car elles servent toutes les deux leurs objectifs. “Donc voilà. Cela ne nous dérange pas d’utiliser des langues.“

Si les filles utilisent la langue dont elles ont besoin pour leur morceau, BLACKPINK peut en utiliser d’autres dans leur future musique.