Blackpink et Selena Gomez: Le clip de “Ice Cream” est tellement coloré

Le groupe de K-pop à succès Blackpink et la chanteuse américaine Selena Gomez ont sorti le clip de leur single “Ice Cream”. Les chanteurs sont tellement colorés et sexy.

La chanteuse américaine Selena Gomez (28 ans, “Boyfriend”) et le groupe de K-pop à succès Blackpink ont ​​sorti le clip de leur single “Ice Cream”. Dans des looks de pin-up, les chanteurs servent des glaces et dansent de bonne humeur à travers un pays imaginaire coloré. Ils semblent frapper la cible. Après huit heures, la vidéo a été visionnée près de 40 millions de fois sur YouTube.

Tenues aux couleurs vives et rythmes accrocheurs

“Ice Cream” a été écrit par Selena Gomez, Ariana Grande (27 ans) et d’autres auteurs-compositeurs à succès. Les paroles sont tout sauf profondes, mais des lignes comme “Ice cream, chillin ‘chillin'” ont des airs entraînants à cause de la mélodie entraînante et du rythme rapide. Le clip vidéo est également conçu pour correspondre à l’ambiance optimiste de la chanson – aux couleurs vives.

Au début, Gomez entre dans l’image avec une camionnette de glace rose. La chanteuse et actrice porte un bikini rayé rouge et blanc et un chapeau de marin. Les quatre membres du groupe Blackpink dansent devant différents décors colorés – y compris un changement de tenue: des jupes de tennis blanches aux robes au crochet colorées en passant par les combinaisons noir et blanc, tout est inclus. Gomez se glisse également dans quatre tenues différentes dans la vidéo de trois minutes.

“Tout au long du clip, nous avons essayé de faire correspondre chaque look à l’ensemble, et nous nous sommes particulièrement concentrés sur des couleurs vives qui correspondent à l’ambiance générale de la musique et au concept”, a déclaré le groupe à CNN Style.

Quelques jours avant sa publication, Blackpink et Selena Gomez avaient fait la promotion de la vidéo avec des images et de courts extraits sur les réseaux sociaux. Pour correspondre au titre de la chanson, Gomez a également lancé sa propre glace. Son “Cookies & Cream Remix” sera disponible à partir du 28 août, mais uniquement au restaurant new-yorkais Serendipity.

Blackpink bat à nouveau des records?

Le groupe peut-il battre son propre record avec Selena Gomez? En juin 2020, le groupe de filles a réalisé un impressionnant 86,3 millions de clics sur YouTube au cours des premières 24 heures avec leur tube «How You Like That». Dans l’intervalle, le groupe K-Pop a été remplacé par ses collègues masculins de BTS. Il y a quelques jours, le clip vidéo de leur nouvelle chanson «Dynamite» a été cliqué 101,1 millions de fois sur la plateforme vidéo en ligne au cours des 24 premières heures.

Pour le girl band sud-coréen, la collaboration avec Gomez n’est pas la première avec une star américaine. Lalisa Manoban (23 ans), Jennie Kim (24 ans), Park Chaeyoung (23 ans) et Jisoo (25 ans) ont déjà sorti le single “Sour Candy” (2020) avec Lady Gaga. En 2017, ils ont enregistré la chanson “Kiss and Make Up” avec la chanteuse pop Dua Lipa. “Ice Cream” se retrouvera également sur le nouvel album du groupe de filles, qui est annoncé pour le 2 octobre 2020.