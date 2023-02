Blackpink confirme son concert au Mexique : Dans votre région !

Concert

Le girlband le plus connu du moment a annoncé un concert au Mexique.

©Getty ImagesLisa, Jisoo, Jennie et Rosé se produiront à Mexico

Blackpink dans votre région! Le groupe sud-coréen Blackpink a annoncé qu’il donnerait un concert à Mexico, qui marque sa première présentation en pays tricolore. À travers leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux, le groupe a confirmé que sera présenté pour la première fois au Foro Soldans le cadre de sa tournée Né rose et la tournée « World Tour Mexico ».

+ Quand et où BlackPink sera-t-il au Mexique ?

Selon les informations qu’ils ont fait connaître à travers les réseaux sociaux, la date sera la 26 avril de ce 2023dans le forum du soleildans le cadre d’un événement promu par Ocesa et présenté par YG Entertainment.

Il est prévu que la prévente des billets a lieu le 7 février à 11h00 pour l’adhésion à Blink tandis que le la vente générale aurait lieu le 9 février à partir de 14h00

Le groupe a également confirmé les présentations dans des pays tels que Australieoù Rosé se sentira chez lui, littéralement, et où ils auront quatre rendez-vous, en Melbourne, les 10 et 11 juin ; et les 16 et 17 juin à sydney.

Outre le Mexique, jisso, Jenny, Rose Oui lisse inclus d’autres villes dans leur tournée, comme New York, Paris, Rio de Janeiro, Londres, Istanbul, Hong Kong, tokyo Oui Bangkok.

Le groupe participera également à Coachella 2023où ils dirigeront la programmation les 15 et 22 avril, aux côtés d’autres stars telles que rosalia, Eric Pridz, charli xcx, Sofi Tucker, Kenny Beats et de plus. Ceux qui feront la une des autres jours, avec Black Pink, sont Mauvais lapin, Franck Océan Oui Calvin Harris.

