BLACKPINK a chacun choisi le membre qu’il voulait le plus devenir, et une personne a continué à être choisie

Quand BLACKPINK est revenu sur la scène musicale avec «How You Like That» en juin dernier, une partie de leurs promotions était leur Twitter Blueroom entrevue. Les fans leur ont posé des questions avant le début de l’enregistrement, et ils ont répondu à toutes honnêtement en jouant à des activités simples.

L’un des sujets abordés par BLINK était le membre qu’ils voudraient devenir dans une autre vie: «Si vous pouviez vivre comme un autre membre, qui serait-ce et pourquoi?»

Sans y penser longtemps, la plupart d’entre eux ont choisi nul autre que Jisoo!

Lisa dit que c’était son attitude insouciante qu’elle enviait le plus.

Je serais Jisoo unnie. Je veux pouvoir jouer à des jeux toute la journée. – Lisa

Jisoo était d’accord avec le maknae‘s mots, disant qu’elle mène une bonne vie d’aimer la nourriture et les jeux. En entendant cela, Jennie a également choisi le membre le plus âgé comme la personne à laquelle elle aimerait ressembler.

Je veux pouvoir manger autant de nourriture même le soir ou le matin. Elle a même mangé du riz frit au kimchi et des boulettes ce matin. – Jennie

Même Rose a fini par choisir Jisoo comme le membre qu’elle aimerait vivre! Elle a été particulièrement impressionnée par ses saines habitudes: «Pour moi, aussi Jisoo unnie. Je souhaite aussi être elle car elle se réveille tôt ».

Quant à la membre la plus populaire elle-même, Jisoo a choisi Rosé comme celle qu’elle aimerait le plus devenir. C’est le talent de la chanteuse principale à la guitare et au piano qui l’a inspirée.

Pour moi, ces jours-ci, je veux être Rosé… parce que je veux apprendre à jouer des instruments de musique. Je veux aussi en jouer au moins un. – Jisoo

Si vous voulez voir la conversation complète de BLACKPINK, regardez la vidéo ci-dessous!