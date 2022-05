Blacklist Saison 10 Épisode 1 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada – Spoilers, nombre total d’épisodes, distributions de retour

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 10 de Blacklist alors que la neuvième saison de cette émission s’est terminée récemment et maintenant, tous ses fans veulent savoir quand pourront-ils regarder la prochaine saison de cette émission. Pour cette raison, nous avons décidé de vous apporter ce guide.

Ici, vous découvrirez la dernière date de sortie de l’épisode 1 de la saison 10 de Blacklist, ses spoilers, le renouvellement de l’émission pour sa prochaine saison, le retour des acteurs, ainsi que d’autres informations liées à cette série. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Blacklist est une émission télévisée de thriller policier américain populaire et intéressante que beaucoup de gens regardent à travers le monde. Ce spectacle en cours est créé par Jon Bokenkamp. La série parle d’une nouvelle profileuse du FBI, Elizabeth Keen, qui a toute sa vie déracinée lorsqu’un mystérieux criminel, Raymond Reddington, qui a échappé à la capture pendant des décennies, se rend et insiste pour ne parler qu’à elle.

La première saison de cette émission est sortie en 2013, et même en 2022, la série continue. Récemment, la finale de la neuvième saison de cette émission a été diffusée. La série est officiellement renouvelée pour sa dixième saison et ses fans s’interrogent désormais sur la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 10 de The Blacklist. Il y a quelques détails intéressants disponibles concernant cette nouvelle saison et nous avons décidé de les partager avec vous.

Blacklist Saison 10 Épisode 1 Date de sortie

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 10 de Blacklist, elle n’est pas encore révélée. Mais, on s’attend à ce que la série revienne avec sa dixième saison vers septembre ou octobre 2022. Cela signifie que vous devrez attendre quelques mois de plus pour connaître la date de sortie exacte de l’épisode 1 de la saison 10 de Blacklist.

Nombre total d’épisodes pour la saison 10 de la liste noire

Jusqu’à présent, chaque saison de cette émission se composait de 19 à 23 épisodes. Pour cette raison, vous pouvez vous attendre à ce que la prochaine saison 10 de The Blacklist ait environ 22 épisodes. Nous vous tiendrons au courant une fois que le nombre exact d’épisodes sera révélé.

Où regarder la liste noire ?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est NBC. Vous pouvez également le regarder en ligne sur le site officiel de NBC, Netflix, YouTube TV, Peacock TV et d’autres services de streaming. La disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre emplacement. Alors, vérifiez s’il est disponible pour regarder dans votre pays ou non.

Castings de retour pour la saison 10

Il y a beaucoup de castings de cette émission qui reviendront dans la dixième saison de cette émission. En dehors d’eux, il y aura beaucoup plus de stars que vous pourrez voir cette saison.

James Spader dans le rôle de Raymond « Red » Reddington

Diego Klattenhoff comme Donald Ressler

Harry Lennix comme Harold Cooper

Hisham Tawfiq dans le rôle de Dembe Zuma

Suivez Red et le reste de #La liste noire en regardant tous les nouveaux épisodes sur @NBC et suivant https://t.co/E1ped6UOpx. pic.twitter.com/IbAPyOkG23 – La liste noire (@NBCBlacklist) 27 octobre 2021

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 10 de Blacklist, où diffuser cette émission en ligne, ses spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle de sa date de sortie. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons là pour vous aider à résoudre tous vos problèmes et doutes.

