"BlacKkKlansman"-Le réalisateur Spike Lee fait un film musical – sur le Viagra?!

Le réalisateur oscarisé Spike Lee travaille sur un nouveau projet – et qui tourne autour d’une petite pilule bleue qui a enrichi la vie de nombreux hommes: le Viagra. Mais comment voulez-vous en faire un film?!

Spike Lee l’aborde musicalement. Avec son film musical, il ne laissera bien sûr pas passer une pilule animée de Viagra sur l’écran, mais éclairera plutôt l’histoire de la drogue. Le scénario a été écrit par Spike Lee avec Kwame Kwei-Armah, auteur de la pièce primée « Elmina’s Kitchen ». Il est basé sur un article de David Kushner paru dans le magazine Esquire en 2018: « All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra ».

Une coïncidence change le monde

L’accent est mis sur la découverte de la pilule Viagra par la société pharmaceutique Pfizer, qui a en fait été développée comme remède contre les douleurs thoraciques liées au cœur. Mais le petit miracle bleu était de révolutionner le monde avec un effet complètement différent.

Il devrait être passionnant de voir comment Spike Lee crée une comédie musicale joyeuse à partir de l’histoire biographique. Au moins, la musique a déjà été prise en charge: Stew Stewart et Heidi Rodewald sont censés contribuer aux chansons. Entre autres, les deux sont responsables de la comédie musicale « Passing Stage », qui a connu un succès aux États-Unis et a été créée à Broadway en 2008. Spike Lee a filmé la comédie musicale et l’a sortie pour le cinéma maison un an plus tard.