Blackberry, le mobile professionnel par excellence, prépare son retour en Europe en 2021

Son logiciel, pionnier en permettant de recevoir des e-mails sur un appareil mobile, et votre clavier QWERTY, idéal pour répondre à ces e-mails, ils en ont fait le mobile préféré des professionnels. Maintenant se prépare à revenir cinq ans après son retrait du marché et l’Europe sera l’un de ses marchés clés.

Foxconn et une startup américaine, OnwardMobility, travaillent déjà sur le retour de ces téléphones légendaires. Selon Nikkei Asia, Ces nouveaux modèles apparaîtront d’abord aux États-Unis et en Europe, où il est déjà en pourparlers avec les opérateurs pour la commercialisation de ces nouveaux appareils. En fait, la société élargit son équipe commerciale et a embauché un vice-président pour la région EMEA et un autre vice-président pour les ventes gouvernementales.

RIM accorde une licence à la marque Blackberry

Il est à noter qu’OnwardMobility est licencié par Blackberry pour lancer ses terminaux. RIM, la campagne canadienne derrière ces Blackberries originales, a décidé de se retirer du marché mobile en 2016, compte tenu de l’essor des modèles à écran tactile. Depuis, l’entreprise s’est concentrée sur la sécurité et les produits IoT.

Pas la première tentative de faire revivre les modèles BlackBerry. La société d’électronique chinoise TCL a également autorisé la marque et lancé plusieurs modèles sous le nom de BlackBerry, mais a mis fin à l’accord l’année dernière.

OnwardMobility espère avoir plus de chance et s’est appuyé sur Foxconn, l’un des principaux fabricants asiatiques impliqués dans la fabrication de smartphones. Ensemble, les deux sociétés développent le nouveau modèle qui sera vendu sous la marque BlackBerry, qui comprend le clavier signature de la marque, ainsi qu’un appareil photo et une connectivité 5G.

Productivité et facilité d’utilisation

Ces bornes seront à nouveau très pensées pour le public professionnel. Selon Peter Franklin, PDG d’OnwardMobility, lors de la conception de ces nouveaux Blackberries, la société veut s’assurer qu’ils disposent de la 5G, qui faciliter la productivité « sans sacrifier l’expérience utilisateur ». «Les smartphones BlackBerry sont connus pour protéger les communications, la confidentialité et les données. C’est une opportunité incroyable pour OnwardMobility de mettre sur le marché des appareils 5G de nouvelle génération », ajoute-t-il.

L’entreprise espère gagner les faveurs du public, surtout maintenant que plus de personnes travaillent à domicile en raison de la pandémie de coronavirus. «Nos smartphones équipés d’un clavier physique peuvent aider à augmenter la productivité», a déclaré Franklin.

OnwardMobility espère également offrir un protection accrue contre les fuites de données et autres menaces cybernétique. Il travaillera avec une société de cybersécurité tierce et espère exploiter la demande des entreprises et des autres clients intéressés par la sécurité.