Black Widow surpasse The Tomorrow War en tant que film le plus piraté de l’ère de la pandémie

Monstre du torrent a publié un classement des films les plus piratés de la semaine, et Black Widow est maintenant n ° 1 pendant deux semaines consécutives, ce qui le place dans une catégorie à part. Bien que les nouvelles ne soient pas surprenantes en raison de l’énorme pertinence culturelle qui Black Widow a, il met en évidence l’un des problèmes majeurs que les films en streaming ont à l’ère moderne.

Black Widow a battu des records au box-office en termes d’argent gagné pendant la pandémie de COVID-19.

Il a fait un très solide 80 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture aux États-Unis, tout en écrasant ses supervisions. Cependant, il s’agissait également du premier film MCU à sortir simultanément en tant que film d’accès premium payant sur Disney +. Disney a rapporté que Veuve noire a gagné environ 60 millions de dollars grâce à ses visionnages d’accès de premier plan, ce qui, si vrai, est assez impressionnant.

En raison de la pandémie et d’une présence en streaming en ligne, Black Widow est tombé considérablement au box-office lors de son deuxième week-end (au moins pour les normes Marvel). De plus, l’un des gros problèmes auxquels il a été confronté est le piratage, et il est maintenant prouvé qu’il perd pas mal d’argent à cause du piratage.

L’un des problèmes les plus notoires auxquels sont confrontés les films en streaming est le piratage. La raison pour laquelle les films en streaming sont confrontés à ce problème plus directement que les sorties exclusives en salles est due à la qualité. Lorsqu’un film est diffusé en streaming, il est beaucoup plus facile de copier le film et de fournir une version HD du film prête à être piratée. Les films de cinéma, cependant, courent un risque moindre car il n’y a pas de copie HD du film – dissuadant les pirates potentiels. Il suffit de regarder le top 10 des films les plus piratés de la semaine : neuf films sur dix existent sur une plateforme de streaming.

Voilà pourquoi The Tomorrow War était non. 1 pendant un certain temps malgré un film sans doute plus grand .

Marvel Studios ne devrait pas trop s’inquiéter, cependant, car Black Widow a quand même fait une somme impressionnante à la fois en salles et en streaming, malgré un piratage agressif.

Il a récemment dépassé les 100 millions de dollars au box-office américain (de loin le film le plus rapide à le faire depuis la pandémie) et se débrouille très bien. De plus, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que Veuve noire sera probablement le seul film MCU à tenter la stratégie de sortie.

Il reste encore trois films Marvel Studios prévus pour 2021, mais tous sortiront exclusivement en salles. Il sera intéressant de voir comment les films se comportent par rapport à Black Widow – en particulier les nouveaux arrivants Shang-Chi et la légende des cinq anneaux et Éternels.

Black Widow joue actuellement dans les cinémas (toujours en IMAX jusqu’à jeudi soir – je le recommande vivement) et est également disponible à l’achat sur Disney + pour 29,99 €. au us pas chez nous Il suit les expériences de Natasha entre les événements de Captain America : guerre civile et Avengers : guerre à l’infini. C’est un incontournable pour tout fan de Marvel. S’il vous plaît, ne le piratez pas.

Sujets : Black Widow, The Tomorrow War