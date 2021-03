Black Widow sur Disney + sera une réalité ce printemps

Après un an sans sortir, Black Widow sur Disney + sera la réalité à laquelle les théâtres devront faire face.

Ce fut une très longue année pour le pauvre vengeur. Après une longue attente, il semble que le prochain film Marvel sortira enfin au public. Le film avec Scarlett Johansson atteint les cinémas et les plateformes numériques. Oui, Black Widow sur Disney + C’est quelque chose que nous verrons bientôt se réaliser, même si pour cela, il a fallu encore un peu plus tarder.

Le film Marvel Studios vous fera attendre la prochaine fois 9 juillet. À partir de cette date, il sera disponible à la fois dans les cinémas et dans l’accès premium Disney + pour le prix modique de 23,99 €. La même chose s’est produite avec les versions majeures récentes, telles que Mulan ou Raya et le dernier dragon. Pendant ce temps, Cruella reprend le rôle précédent de Black Widow et ouvrira également dans les salles et en ligne le 7 mai.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Black Widow d’il y a presque un an (un an!) Ci-dessous pour vous rafraîchir la mémoire.

C’est un moment un peu étrange de sortir le film Black Widow. Initialement prévu comme le début de la phase 4, ce film nous raconte les aventures de Natasha Romanoff avant les événements de Avengers: Infinity War. Un problème de famille et des affaires passées instables obligent la super espionne à sortir au grand jour pour affronter la salle rouge, responsable de sa création en tant qu’assassin parfait.

Ce n’est plus du tout le projet qui débute la phase 4. Au moment de sa création, trois séries seront déjà sorties sur la plateforme numérique: Wandavision, Falcon and the Winter Soldier et le très attendu Loki. Espérons néanmoins que Natasha trouve sa place dans le public.