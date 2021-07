Black Widow Star taquine le retour possible de Taskmaster au MCU

Pendant que Veuve noire a été un énorme succès pour Marvel, et est actuellement assis avec un score d’audience de 92% sur Rotten Tomatoes, il y avait un gros problème que certains avaient avec le film; la révélation de l’identité de Taskmaster. Alors que beaucoup s’attendaient à ce que Tony Masters soit tiré des bandes dessinées, Marvel a fourni l’un de leurs rebondissements habituels en faisant du personnage la fille surdouée du méchant Dreykov.

Une fois la révélation faite, et sur la base des thèmes mêmes du film, il était parfaitement logique qu’ils ne veuillent pas que le personnage le plus fort – avec la capacité d’imiter et d’affronter n’importe quel adversaire – se révèle être tout sauf inattendu. Actrice Olga Kourilenko, qui a joué le personnage dont l’agenda et les priorités avaient été réinitialisés à la fin de Veuve noire, a parlé à ComicBook.com récemment, et avait un peu à dire sur elle MCU futur.

« C’est ce qui est si excitant chez elle. Il y a tellement de directions qu’elle pourrait prendre », a déclaré Kurylenko. « Elle pourrait aller de tant de manières différentes. Et parce qu’il y a une bataille en elle entre le bien et le mal, et elle a les deux et elle est les deux, évidemment elle a les compétences, mais à la fin, comme vous le dites, ce sort est et elle n’est plus sous contrôle. Il y a donc cette liberté potentielle et ça pourrait aller comme ça. Qui sait ? Le truc, c’est que c’est excitant. Ça pourrait être n’importe quoi. Il y a beaucoup à explorer. Mais les compétences sont en effet incroyables et , ouais, le personnage pourrait, je veux dire, faire beaucoup de choses. »

Lorsqu’on lui a demandé avec qui elle pensait que Taskmaster serait un personnage formidable avec lequel faire équipe ou contre lequel se battre, Kurylenko a poursuivi: « Tout le monde me pose cette question. Et il est difficile d’en choisir un parce qu’ils sont tous différents et qu’ils sont tous géniaux , et je dis toujours puisque Taskmaster peut refléter les autres, ne serait-il pas cool s’il les affrontait tous et peut-être en même temps ? Ce serait un combat tellement cool parce que c’est comme se battre soi-même, n’est-ce pas, quand on se bat Taskmaster parce que je vais reproduire tous leurs mouvements. Donc, n’importe qui peut être génial. «

Veuve noire L’écrivain Eric Pearson s’est récemment entretenu avec le site pour discuter du personnage et des décisions prises pour faire de la fille de Taskmaster Dreykov, et pourquoi il y avait beaucoup de raisons pour que la révélation ait un sens dans le film. « Taskmaster allait être impliqué et il y avait des versions avant mon arrivée qui étaient Tony Masters », a expliqué Pearson. « Je n’arrêtais pas de penser, je me disais : ‘Ce gars peut-il en quelque sorte ne pas être juste un crétin ?’ Parce que Dreykov dans la salle rouge est la chose qui est liée à Natasha personnellement dans son passé de géant, infâme, que comme nous l’avons appris, la station d’espionnage, qui fait le tour du globe dans l’atmosphère. Pourquoi y a-t-il ce type ? Pourquoi ce type C’est ce que j’essayais d’être… Croyez-moi, j’ai cherché très, très loin comment pouvons-nous faire en sorte que ce gars de Tony Masters soit vraisemblablement un agent de la Red Room ? Et puis je me suis penché davantage vers d’autres choses avaient du sens, d’autres parties du puzzle s’additionnaient. »

Il a conclu: « Oh, ils ont volé dans l’Ohio le plan cellulaire des noyaux gris centraux, le moyen de déconstruire le libre arbitre. D’accord. Ils ont la capacité de reconstruire l’esprit. Oh, la fille de Dreykov, Natasha l’a utilisée comme appât, l’a fait sauter Et bien, et si elle n’avait pas survécu et ce gars qui a beaucoup de science du cerveau, était-ce un bon moyen de trouver ces réflexes photographiques ? Cela semblait juste avoir plus de sens. Je veux dire, c’est la bonne chose, c’est ils sont vraiment, chez Marvel, ils vous traitent pour votre histoire. Est-ce que cela fonctionne pour votre histoire ? Et tout le monde avait l’impression que c’était le cas, alors nous l’avons fait. C’était comme si cela la rendait plus personnelle et j’espère que les fans l’aime . Je sais que certains ne le feront pas. » Black Widow est actuellement en salles et sur Disney + Premier Access.

