Black Widow : Scarlett Johansson et Disney résolvent une bataille juridique

La tension entre Disney et Scarlett Johansson appartiendra enfin au passé : comme le rapporte The Hollywood Reporter, la star de Les studios Marvel et la société Mickey Mouse a mis fin au procès pour rupture de contrat pour le salaire de Veuve noire. De cette manière, ils ont conclu un accord dont les termes ne sont pas encore connus mais qui atténuent cette relation compliquée.

A cet égard, l’interprète de Veuve noire assuré: « je suis content d’avoir résolu nos différences avec Disney et je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans. j’ai beaucoup apprécié mon relation créative avec l’équipe, j’espère donc poursuivre notre collaboration dans les années à venir”. Et, apparemment, il y a encore beaucoup à voir sur l’actrice parmi le prochain contenu que la société lancera.

Alan Bergman, Président de Disney Studios, n’a pas été en reste et a également évoqué la clôture de ce procès explosif : « Je suis très heureux que nous ayons pu parvenir à un accord mutuel avec Scarlett Johansson concernant Black Widow. Nous apprécions vos contributions à Univers cinématographique Marvel et nous sommes impatients de travailler ensemble sur un certain nombre de projets à venir, y compris La tour de la terreur de Disney”.

+ Comment le conflit avec Black Widow a-t-il commencé ?

En juillet, l’actrice hollywoodienne a présenté au Cour supérieure de Los Angeles un procès qui affirmait que les studios Disney avaient sacrifié le potentiel au box-office de Veuve noire pour développer le service de streaming, Disney+. En réponse, la productrice responsable du long métrage a fait remarquer qu’elle était payée 20 millions de dollars à Johansson pour son travail sur le film.

A partir de ce moment, l’aller-retour ne semble pas s’arrêter et, même, plusieurs artistes du monde du spectacle sont venus soutenir l’actrice en plein conflit judiciaire. Selon la défense de Scarlett, le contrat qu’elle avait signé avec Marvel lui a garanti une sortie exclusive en salles, mais cet accord a été rompu juste au moment où Veuve noire il a été créé simultanément sur la plate-forme de streaming.

