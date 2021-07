Black Widow : Robert Downey Jr. est apparu dans une première version du script

C’était peut-être pour le mieux qu’aucun Avenger n’ait participé au film de Veuve noire. De cette façon, l’histoire a pu se concentrer sur Natasha et sa famille. Mais cela n’a pas été le cas lors de l’élaboration du projet. Au cours de 2019, des mois après Tony Stark sacrifiera sa vie dans Fin du jeu, Robert Downey Jr. allait avoir une brève apparition dans le film Veuve noire.

Finalement, cela ne s’est pas produit et celui qui a expliqué la situation était l’auteur de la bande, Eric Pearson, dans une interview avec comicbook.com. Apparemment, l’inclusion du chef de la Vengeurs c’est arrivé avant que le scénariste ne reprenne le livre du film. Comment aurait été la participation de Stark au film ? Scarlett Johansson?

Robert Downey Jr. sur Black Widow ?







La réalité est que le caméo n’allait pas nécessiter la présence de Robert Downey Jr. pour filmer de nouvelles scènes. Dans ce cas, il s’agissait du recyclage d’une séquence de Captain America : guerre civile dans lequel Stark réprimande Natasha pour son aide Steve Rogers dans la confrontation que les Avengers ont eue en Allemagne.

Le but de cette scène, selon Pearson, était de remettre Natasha à sa place dans le Univers cinématographique Marvel, quelque chose que l’écrivain n’a pas jugé nécessaire. Le public sait bien où se trouve chaque personnage de la franchise et ils connaissaient le statut de fugitif de Veuve noire.

Pearson a partagé sa réaction lorsqu’il a entendu la rumeur selon laquelle Robert Downey Jr. serait dans le film : « Je me souviens quand ces versions sont sorties. J’étais à Londres, dans notre salle de guerre. J’ai regardé autour de moi et je me suis demandé où nous sommes censés être. J’ai le script ici et Tony Stark il n’y figure pas. Peut-être que quelqu’un a vu une ancienne version avec cette scène qui n’était pas non plus du nouveau matériel. Je ne sais pas d’où ça vient. »

tu n’as toujours pas vu Veuve noire au Disney+? S’abonner dans ce lien à la plateforme pour voir tout le contenu exclusif de merveille. Qu’est-ce que tu attends?