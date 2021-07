Black Widow Review: Florence Pugh vole la vedette dans une histoire d’origine pleine d’action

Natasha Romanoff obtient une histoire d’origine pleine d’action qui met en place une série de nouveaux personnages MCU. Veuve noire peut être mieux décrit comme Les Américains se rencontre 007 dans un James Bond-Aventure de style. Un casting de soutien fantastique ajoute beaucoup plus d’humour et de sympathie que prévu. Veuve noire aborde également les thèmes graves de la traite des êtres humains et des abus sexuels de manière directe. L’intrigue réserve peu de surprises. Tout se passe exactement comme prévu, mais ce n’est pas un compromis dans un film très divertissant.

Veuve noire se déroule dans le passé selon deux chronologies. Au milieu des années 90, une « famille » apparemment moyenne de l’Ohio prend une décision drastique. Deux décennies plus tard, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) fait face aux conséquences de ses choix dans Captain America : guerre civile. Elle est une fugitive pour avoir rompu les accords de Sokovie. Un Thaddeus Ross (William Hurt) furieux veut qu’elle soit capturée et emprisonnée.

En fuite dans la lointaine Scandinavie, Natasha reçoit un colis aux implications dangereuses. La Red Room, l’organisation qui lui a volé la vie et l’a entraînée à devenir un assassin d’élite, existe toujours dans l’ombre. Son terrifiant chef, Dreykov (Ray Winstone), a envoyé Taskmaster, un soldat amélioré qui s’adapte rapidement à n’importe quel combattant, pour la tuer. Natasha cherche la « famille » qu’elle avait oubliée depuis longtemps. Une petite soeur (Florence Pugh) qui l’adorait, un père puissant (David Harbour) et une mère brillante (Rachel Weisz) qui lui a appris à survivre à tout prix.

Veuve noireLes scènes d’action de vous botteront le cul et vous briseront un pied en le faisant. Les combats, le jeu de tir et les effets visuels sont dans la veine de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. Ce sont des balles, des couteaux et des coups sanglants de plusieurs personnages mortels. Il y a aussi de superbes scènes de poursuite et un climax stratosphérique palpitant. Taskmaster est une bête absolue à gérer. La capacité de copier et d’utiliser les tactiques d’un adversaire en fait un adversaire vraiment redoutable. Natasha Romanoff doit déjouer, ainsi que matraquer, la légion de combattants de Dreykov.

Florence Pugh vole la vedette dans le rôle de Yelena Belova. Elle tient la sienne et puis certains avec une présence d’écran magnétique. Cela a été fait exprès pour la mettre en place comme la nouvelle Veuve noire. Ce terme fait référence à toutes les femmes assassines de la Red Room. Yelena est prête à assumer le rôle, comme elle l’a fait dans les bandes dessinées. Pugh ajoute beaucoup de personnalité au personnage. Elle est hilarante en se moquant de sa « soeur », mais montre également un côté vulnérable face aux vérités difficiles qui se cachent derrière son éducation.

Veuve noire est le premier film de la phase quatre du MCU. Le scénario d’Eric Pearson (Thor : Ragnarok, Godzilla contre Kong) coche plusieurs cases pour la viabilité commerciale à long terme. Ce n’est pas la fin pour Natasha Romanoff. L’histoire laisse stratégiquement des questions sans réponse pour elle; tout en établissant Yelena Belova, Red Guardian, Taskmaster et d’autres personnages secondaires. Il y a beaucoup de services de traite des fans ici. Je peux imaginer Kevin Feige et son équipe proposer des idées de suites dérivées, en particulier à la télévision. J’aurais aimé que le film ait un récit plus complexe et définitif, mais je l’ai quand même vraiment apprécié. Restez après le générique. Veuve noire est une production de Marvel Studios. Il sortira en salles et en Premiere Access Disney + le 9 juillet.

Sujets : Black Widow, Disney Plus, Streaming

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.