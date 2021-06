Black Widow : Rachel Weisz a perdu sa liste de secrets et a dit au spoiler qu’elle ne devrait pas

Les stars ont un double défi à chaque fois qu’une grande première approche : la promouvoir par le biais d’interviews médiatiques et évitez de spoiler pour ruiner l’intrigue. Rachel Weisz, interprète de Melina Vostokoff dans Black Widow, était sur le point de rompre avec sa mission car dans une interview avec Jimmy Kimmel a révélé qu’il avait perdu sa liste de secrets et a dit ce qu’il n’avait pas à dire. Regardez le moment gênant!

L’actrice londonienne de 51 ans tu as failli faire une erreur de débutant malgré une longue carrière qui comprend rien de moins qu’un oscar par The Constant Gardener en 2005. Depuis 2018, elle n’a plus joué pour son rôle de Lady Sarah dans La Favorita et semble avoir perdu certains idiomes de l’industrie.

Vidéo : Veuve noire | Rachel Weisz a perdu sa liste de secrets et a dit au spoiler qu’elle ne devrait pas







L’artiste était invité ce vendredi à la célèbre émission ABC et c’était parfait si de Marvel ils lui ont demandé de ne pas révéler certaines choses du film qui sortira le 9 juillet. « J’avais une liste, mais je l’ai perdue. La seule chose dont je me souviens, c’est que je connais les gros spoilers que je ne vais évidemment pas dire, mais je peux dire que le deuxième prénom de mon personnage est à quel point important. », indiqua-t-il et fit le signe de la bouche fermée.

Cependant, Kimmel l’a contré et lui a dit que cette information est déjà « de notoriété publique ». En fait, dans les bandes dessinées, on sait que le nom complet du personnage est Melina Vostokoff. « Ça y est, c’est public. Tu aurais peut-être dû garder la liste, c’est ce que j’essaie de dire », a déclaré le chauffeur devant le malaise de l’actrice qui se limitait à boire de l’eau.

Après être sorti du mauvais moment, Weisz a parlé du personnage avec qui il fera ses débuts dans le MCU et a dit ce qu’il a pu dire: « Melina est une espionne et scientifique de Black Widow hautement qualifiée qui parle 25 langues et gère une ferme porcine ».