Black Widow Preview Night Box Office établit un record à l’ère de la pandémie

Veuve noire est enfin arrivé dans les salles et les premiers chiffres suggèrent que Disney a eu raison de tenir le coup aussi longtemps qu’ils l’ont fait. Le dernier en date de Marvel Studios a enregistré un record de 13,2 millions de dollars en période de pandémie lors des avant-premières de jeudi soir. Cela signifie que le premier film solo de Scarlett Johansson dans l’univers cinématographique Marvel est sur la bonne voie pour un total de week-end d’ouverture massif, ce dont l’industrie du cinéma a besoin en ce moment.

F9, alias Fast & Furious 9, a décroché le précédent record du box-office pour les avant-premières du jeudi à l’ère de la pandémie il y a quelques semaines, totalisant 7,1 millions de dollars, en route vers un week-end d’ouverture de 70 millions de dollars. Avant cela, Un endroit calme, partie II a placé la barre avec 4,8 millions de dollars. Mais le MCU est la plus grande franchise du marché et cela fait deux années complètes depuis Spider-Man : loin de chez soi sortir en salles. Les fans sont impatients de revenir dans cet univers, comme en témoigne le courrier de jeudi. Avant la soirée d’avant-première record, Veuve noire avait suivi un week-end d’ouverture entre 80 et 90 millions de dollars. Le film a maintenant une chance réelle de franchir la barre des 100 millions de dollars au niveau national lundi matin, si tout se passe bien. Ce serait le premier film à accomplir cet exploit depuis Star Wars : L’Ascension de Skywalker en décembre 2019.

Avant sa sortie, Fandango a rapporté que Veuve noire était son film le plus vendu, en termes de préventes, toute l’année. C’était même en avance sur Docteur étrange et Spider-Man : Retrouvailles. Par souci de comparaison, Docteur étrange a récolté 9,4 millions de dollars en avant-premières en 2016 en route vers un week-end d’ouverture de 85 millions de dollars. Spider-Man : Retrouvailles, quant à lui, a récolté 15,4 millions de dollars en avant-premières, avec un énorme total de 117 millions de dollars pour le week-end d’ouverture. C’est de bon augure pour Veuve noire, bien que cette situation soit certes tout à fait différente.

Tout d’abord, tous les autres films MCU jusqu’à présent ont été initialement sortis exclusivement dans les salles de cinéma. Ce n’est pas le cas avec Veuve noire. L’aventure solo de la réalisatrice Cate Shortland pour Natasha Romanoff est également disponible sur Disney+ via Premier Access. Il s’agit d’une forme de VOD premium qui permet aux abonnés de regarder le film de chez eux dès maintenant pour 30 € supplémentaires. Il reste à voir comment cela réduira le potentiel global du film au box-office ce week-end. Il est certainement concevable que jeudi soir ait été chargé à l’avant avec des fans particulièrement enthousiastes. Les choses peuvent s’estomper à mesure que le week-end avance. Mais il est tout sauf assuré que Veuve noire s’éclipsera F9week-end d’ouverture de 70 millions de dollars pour établir un nouveau record en 2021.

Scarlett Johansson fait partie du MCU depuis les années 2010 L’homme de fer 2. Alors que les fans ont longtemps fait pression pour qu’elle obtienne un film solo, cela s’est finalement produit et était destiné à être le coup d’envoi de l’ardoise de la phase 4 de Marvel. Mais le film a été retardé à plusieurs reprises, initialement prévu en mai 2020. Cette année, trois films MCU feront leurs débuts dans les salles avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals et Spider-Man : Pas de chemin à la maison tout en chemin. Et ces trois films devraient avoir des diffusions théâtrales exclusives. Veuve noire est dans les salles maintenant. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

