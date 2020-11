Black Widow présente le nouvel intérêt romantique de Natasha Romanoff

Même si « Veuve noire » Il sortira le 29 avril de l’année prochaine, certains objets de marchandise du film sont déjà disponibles, comme le livre « Black Widow: Le livre spécial du film officiel », qui comprend plusieurs entretiens avec les acteurs du film. Le tome a donné de nouveaux détails sur le caractère de OT Fagbenle, maçon, qui serait basé sur Rick Mason, un personnage de merveille qui apparaît dans le jeu vidéo « Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ». Selon les déclarations de Fagbenle, le maçon serait le nouvel intérêt romantique de Natasha.

« le maçon est un moteur de recherche pour les personnes qui ne sont pas aussi affiliées aux armées, que les personnes qui font partie de la pègre « , a expliqué Fagbenle. «Il peut également trouver tout ce dont vous avez besoin. Est en couple en faisant ce travail depuis Veuve noire, et ils ont de la chimie. On a le sentiment qu’il y a plus dans leur relation qu’un simple travail, donc c’est toujours dans le mélange. «

Fagbenle poursuit son interview en fournissant plus de détails sur la relation entre ces deux personnages. « L’histoire de le maçon commence quand Natasha il essaie de s’échapper et a besoin d’un endroit pour se cacher. Alors ils traînent un peu. Et puis, quand il a des ennuis, elle le rappelle. Si vous avez besoin d’un hélicoptère, c’est lui qu’il vous faut. le maçon Il est le type que vous voulez à vos côtés si vous vous trouvez dans une situation difficile. Natasha il saisit définitivement des occasions pour lui de lui fournir certaines choses; vous ne payez jamais en espèces et vous n’avez pas de crédit. Il dit toujours: oui, mets-le sur mon compte! ».

