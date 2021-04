Black Widow: premières images de Scarlett Johansson dans les coulisses

Chaque fois qu’il y a moins et Scarlett Johansson le sait. Le 9 juillet prochain arrivera, à travers une première hybride entre Disney Plus et les théâtres, Veuve noire, le film qui culminera avec le passage de l’actrice dans la franchise des super-héros les plus célèbres et les plus aimés du MCU.

Au Avengers: fin de partie (2019) le personnage de Scarlett Johansson C’était l’un des grands sacrifices, avec Tony Stark (Robert Downey Jr) que les Avengers ont dû faire pour sauver le monde. À tel point qu’après avoir vu la scène fatidique de sa mort, il a été laissé entendre que la vie de la veuve noire dans le cadre de Marvel se terminait complètement.







Cependant, après la disparition finale des Avengers, la phase quatre a commencé et avec elle les multivers ont été activés. A tel point que, dans cette nouvelle étape, Veuve noire aura son propre film, qui se déroule bien avant sa mort, principalement entre Captain America: guerre civile et Avengers: guerre à l’infini.

Au début, on soupçonnait que ce nouveau long métrage allait être le premier de cette nouvelle vie que le MCU donne à ses super-héros, mais à cause de la pandémie, Johansson et tous ses fans ont vu comment la date était progressivement repoussée de la première convenue. Mais ils ont finalement pris une décision, qui semble, selon Kevin Feige (président de Marvel), immuable.

C’est pourquoi, à mesure que les mois avancent et que le 9 juillet approche, on connaît plus de détails sur ce que sera l’histoire de Natasha Romanov. Il a été récemment découvert que Scarlett Johansson Il a dû changer radicalement de look pour pouvoir se faire passer pour la veuve noire, mais maintenant de nouvelles images ont été divulguées où l’interprète est vu dans les coulisses du film.

Dans les cartes postales, le protagoniste du nouveau succès de Marvel est scénarisé, habillé et conditionné pour mener à bien son personnage. Et il semble, Veuve noire Il sera marqué par différentes batailles en plein air.