Black Widow : pourquoi était-ce un film et pas une série ?

Des Vengeurs original, les six qui faisaient partie des phases initiales de la Univers cinématographique Marvel (MCU), l’un de ceux qui, il y a longtemps, a demandé à avoir son propre film était Natasha Romanoff. Veuve noire Il est sorti le 9 juillet en salles et depuis quelques jours il est sans surcoût dans le catalogue de Disney+. C’était le premier film à revenir au cinéma pour Marvel depuis la sortie de Spider-Man : loin de chez soi il y a deux ans.







Au-delà des problèmes qui Disney eu avec Scarlett Johansson depuis le lancement de Veuve noire, le film a servi à finir de raconter l’histoire de Natasha Romanoff qu’avaient-ils en tête Kevin Feige et son équipe créative. Cependant, si vous commencez à tourner plus finement, vous remarquerez qu’il y avait beaucoup plus de choses à raconter que celles vues dans ce long métrage, qui aurait pu tranquillement être une série pour Disney+. Peut-être que le fait que les fans réclamaient un film de lui a enterré les possibilités d’un spectacle épisodique.

La principale raison pour laquelle Veuve noire cela aurait pu être une série et non un film a à voir avec la possibilité d’avoir plus de temps pour développer l’histoire. En ce sens, divers aspects du film de la MCU ils se sont sentis pressés et les autres ne se sont pas montrés directement. Beaucoup pensaient que le film montrerait davantage le lien entre Natasha Romanoff et Clinton Barton, communément appelé Oeil de faucon. Ils doivent toujours aux fans de savoir ce qui s’est passé à Budapest.

Le principal dilemme de Veuve noire passé par des liens familiaux. Une courte séquence de son adolescence a suffi à montrer comment il avait grandi avec Mélina et AlexeïMais il ne se sentait pas assez puissant pour justifier de réunir cette famille. Oui il y avait un peu plus de place pour la relation entre Natasha et Elena, qui sera l’héritière de cette héroïne dans le futur de MCU, et cela a été démontré par sa scène post-crédit.

Les deux autres points qui auraient pu être complétés par une série de Veuve noire sont ceux de votre lien avec PROTÉGER, dont on ne parle pas beaucoup. Comment une fille de la chambre rouge traverser complètement? De plus, il aurait été intéressant d’en savoir plus sur Gardien rouge qui a joué Le port de David, bien que dans ce cas, il soit juste de dire que le film n’était pas sur lui mais sur Natasha.

Le spin-off de Black Widow qui pourrait devenir réalité

Dans l’avenir de MCU il était clair qu’il y aurait de la place pour Florence pug Quoi Elena, qui apparaît probablement dans une série et pas tellement dans un film. Un autre des personnages dont on a déjà parlé publiquement de faire un retombées était de Gardien rouge. Le directeur de Veuve noire, Cate shortland parlé de cela avec L’Enveloppe.

« Les gens veulent voir plus de ce personnage, j’aimerais en donner plus aux gens. Et je suis aussi content qu’il soit vivant à la fin du film. », il a compté Shortland. En dialogue avec Variété, Le port de David il était ouvert à la réinterprétation Alexeï: « J’adore le personnage, il y a tellement de choses que vous pourriez faire avec lui. Il y a cet écart de 25 ans où on ne sait pas qui il était, quelle est sa version des événements par opposition à la vraie version des événements. Que lui arrive-t-il après ce film et pourquoi ne se bat-il pas Thanos? Où est-il à ce moment-là, que se passe-t-il alors ? Et après ça quand Natasha mourir, que se passe-t-il alors ? C’est très intéressant pour moi et j’espère qu’il y aura de l’intérêt à d’autres niveaux, et peut-être qu’on en verra d’autres ».

