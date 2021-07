Black Widow n’était pas le seul personnage de bande dessinée que Scarlett Johansson a joué

Nous sommes à quelques jours de la première officielle de Veuve noire, le nouveau du Univers cinématographique Marvel faite par Scarlett Johansson. Ce sera le retour de l’actrice dans la franchise après Avengers : Fin de partie (2019) et tout indique que ce sera la dernière chose que je ferai avec le personnage. Bien qu’il soit la figure la plus connue au monde, Il a également joué une autre figure importante dans la bande dessinée.

Les fans de MCU pourront voir la cassette Black Widow à partir de vendredi prochain 9 juillet, à la fois dans les cinémas et sur le service de streaming Disney + en accès premium. « Natasha Romanoff fait face aux parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé émerge. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne une Avenger. »dit le résumé.

Au milieu des productions Marvel, En 2017, Scarlett a joué le maire Mira Killian / Motoko Kusanagi dans Ghost in the Shell: Future Watch, réalisé par Rupert Sanders. Le film est basé sur le manga japonais homonyme de Masamune Shirow et a eu la participation de Michael Pitt, Pilou Asbæk, Chin Han, Juliette Binoche et plus d’acteurs.

De quoi parlait Ghost in the Shell ?: « Le major Mira Killian, un hybride homme-cyborg unique en son genre, dirige un groupe d’opérations spéciales d’élite appelé Section 9 dans un Japon futuriste. Consacrée à arrêter les criminels et les extrémistes les plus dangereux, la Section 9 s’attaque à un ennemi dont l’objectif principal est d’annuler les avancées de Hanka Robotic, la société leader dans le domaine de la cyber technologie ».







Alors qu’il a fait 170 millions de dollars au box-office et a réalisé un bénéfice de 60 millions de dollars, Cela n’a pas été considéré comme un succès car cela n’a pas doublé le budget. En outre, il n’a pas reçu de bonnes critiques de la presse ou du public, car l’élection de Johansson a suscité la controverse et conduit à des accusations de blanchiment à la chaux. On a dit que les cinéastes ont utilisé des images de synthèse et d’autres effets pour modifier l’apparence de l’actrice, afin qu’elle ait des traits asiatiques. Heureusement pour vous, votre chemin merveille C’était complètement différent et il fête aujourd’hui son premier film.