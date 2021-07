Black Widow ne reste pas au box-office après sa première

Les cinémas continuent de critiquer la décision de Disney de sortir simultanément en salles et Disney+. Selon eux, il est le coupable du pauvre casier de Black Widow.

Nous la voulions tous. Nous attendions avec impatience que Marvel revienne au cinéma avec style. Et plus encore avec notre Avenger bien-aimé et perdu. Cependant, il semble que le box-office de Black Widow ne dise pas la même chose. Donc, soit nous n’étions pas si enthousiastes, soit quelque chose d’autre se passe au milieu.

Les choses ont été comme ça. Black Widow a été la plus grande première depuis que la pandémie de COVID a été déclarée dans le monde entier. Il aurait dû être lancé l’année dernière mais, comme la plupart de nos plans, il a fait faillite. Heureusement, sa première au box-office s’est élevée à plus de 200 millions de dollars dans le monde. Bien sûr, en ajoutant les gains en cinéma et Disney+ avec un accès anticipé. Ce dernier d’environ 60 millions de dollars.

Cela a fait du film la première la plus rentable d’une pandémie. Les bonnes nouvelles s’arrêtent là cependant, car lorsque vous jetez un œil à ses revenus de la deuxième semaine, cela fait pleurer Mickey Mouse. La chute des bénéfices de Black Widow est de près de 70 %, n’atteignant pas 25 millions de dollars sur cette période. Cela en fait la chute la plus bestiale d’un film UMC. Ce Space Jam l’a dépassé…

C’était la faute du cha-cha-Disney

Mais c’est de là que vient la chicha du sujet, coupable. S’il est vrai que la pandémie y est peut-être pour quelque chose, il semble que certains sachent très clairement qui est le véritable coupable. L’esprit derrière vos pertes : les vôtres Disney.

La société a déjà annoncé il y a longtemps la première simultanée de plusieurs de ses films à la fois en salles et sur sa plateforme Disney + sous un pass prime. Selon les associations de cinéma, cela a provoqué un flux important de spectateurs qui ne vont pas dans les salles. Mais pas seulement ça. Il a également augmenté le piratage en ayant le film de haute qualité « disponible » dès le premier jour.

Mais bien sûr, Disney fait la sourde oreille malgré les critiques qu’il reçoit. Et pas seulement de l’extérieur, puisque Kevin Feige lui-même en a assez de dire qu’ils font des films spécialement conçus pour le cinéma. Mais bien sûr, oncle Disney est le patron.

Qu’en penses-tu, coupable? Cinéma et Disney+ en même temps ou juste l’un des deux ?