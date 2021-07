« Black Widow » ne réalise pas toutes ses ambitions narratives (Revue)

Il a fallu presque plus de 20 films dans le MCU pour Black Widow, qui avec Captain America, Iron Man ou Thor est parmi les membres fondateurs des Avengers, pourrait avoir son propre film solo, un peu étrange étant donné qu’il a été sorti après « Avengers: Endgame ».

Le dernier événement crossover de Marvel Studios était le cadre choisi pour présenter le sacrifice ultime de Natasha Romanoff dans la quête pour restaurer les effets du claquement de Thanos, il est donc doux-amer de la revoir en action sachant comment sa vie se terminera.

Et malgré l’anticipation générée par les retards constants de sa première provoqués par la pandémie de Covid-19, « Black Widow » propose aux téléspectateurs des choix créatifs très discutables, qui ne rendraient pas justice à son personnage titulaire, si c’est que c’était vraiment le intention.

Johansson incarne pour la dernière fois le rôle de Romanoff dans une histoire se déroulant entre les événements de « Captain America: Civil War » et « Avengers: Infinity War » pour se lancer dans un voyage personnel dans lequel il renoue avec les personnes qui faisaient autrefois partie de son passé, mais le film semble plus axé sur les nouveaux visages que sur son personnage principal.

Le film commence peu de temps après les événements de « Civil War », alors que Natasha (Johansson) fuit Thaddeus Ross (William Hurt) après la séparation des Avengers. Après avoir reçu un mystérieux paquet de flacons chimiques de Yelena Belova, la fille avec qui il a passé son enfance à croire qu’elle était sa sœur (Florence Pugh), Nat doit se rendre à Budapest pour la rencontrer et chercher des indices lui permettant de détruire « La Chambre Rouge », l’endroit où elle a reçu sa formation d’assassin.

Nat et Yelena rencontreront Red Guardian (David Harbour) et Melina Yostokov (Rachel Weisz) sur leur chemin, les personnes qu’ils croyaient autrefois être leurs vrais parents, forgeant une nouvelle alliance avec eux alors que Nat apprend à guérir ses blessures émotionnelles et à renouer avec votre première famille. Ou du moins c’est comme ça en théorie.

« Black Widow » n’est pas un mauvais film au niveau de « Iron Man 3 » ou « Thor : The Dark World », mais c’est loin d’être la grande production que Marvel Studios a promise. Avec un scénario d’Eric Pearson (Thor : Ragnarok). Cate Shortland fait son grand saut vers le blockbuster après quelques films indépendants intéressants, dirigeant un film qu’elle ne serait pas pleinement qualifiée pour diriger (même si c’est peut-être parce qu’elle a dû faire face à un scénario qui n’a pas beaucoup aidé).

« Black Widow » était censé être un film qui nous faisait nous connecter avec le passé de Natasha et le traumatisme supposé généré par son séjour dans la « Red Room » et pourtant, le peu d’informations sur sa formation ne sont que des allusions et Johansson ne semble pas l’être. vraiment intéressé à refléter sa douleur à travers sa performance. L’histoire essaie aussi constamment de comparer son ancienne famille aux Avengers, mais ne présente jamais au public un véritable débat sur l’appartenance de son héroïne.

David Harbour, connu pour son travail sur la série « Stranger Things », semble être réduit à un relief comique fade qui ne fait que renforcer les stéréotypes du « Russe ivre » et Rachel Weisz est présentée comme un personnage aussi banal que son méchant, Taskmaster . , qui a été introduit avec des séquences d’action vraiment incroyables jusqu’à ce qu’il commence progressivement à disparaître de la scène au point d’offrir une fermeture qui n’offre aucune satisfaction.

Qui s’est avéré être une vraie surprise (dans le bon sens du terme) a été Florence Pugh, qui est devenue au cours des deux dernières années l’une des jeunes actrices les plus recherchées de sa génération. Yelena Belova est drôle sans être bouffonne, intrépide sans être prétentieuse, et ses lentes séquences d’introspection offrent un tel talent d’acteur qu’elles surpassent celles de Johansson.

Peut-être que la véritable intention de « Black Widow » a toujours été de préparer le public à la future apparition de Yelena dans les futurs versements du MCU (comme prévu par sa scène post-crédits). Les amateurs d’action générique trouveront une option divertissante pour passer le temps de la même manière que les fans de Scarlett Johansson, bien que les fans les plus exigeants du MCU le trouveront simplement divertissant, sans avoir le sentiment qu’il a répondu aux attentes générées.