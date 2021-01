Black Widow: Marvel n’a pas l’intention de le présenter en première sur Disney +

Si la pandémie n’avait pas interféré avec ces plans, « Veuve noire», Première aventure solo de Natasha Romanoff dans le MCU, aurait été la production avec laquelle Studios Marvel aurait commencé la phase 4 de sa franchise avec une première initialement prévue pour mai 2020.

Alors que la pandémie continue d’augmenter et que l’expérience d’aller au cinéma est toujours considérée comme une expérience risquée dans de nombreux pays du monde, on ne sait pas encore quand nous verrons ce film, dont les producteurs maintiennent une idée solide quant à sa première en le grand écran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Boyega et Robert De Niro joueront dans le nouveau film Netflix

Près d’un an après sa sortie originale, le film devrait sortir en salles le 7 mai, bien qu’il y ait beaucoup de spéculations sur un nouveau retard qui pourrait survenir dans les semaines à venir, ce qui a conduit les fans de la franchise à formuler la question suivante: ne le ferait-il pas être plus pratique pour le libérer Disney +?

Après tout, Disney a déjà mené cette stratégie de lancement à travers «Mulan » et « Âme», Ce qui a augmenté le nombre d’abonnés et de vues sur la plateforme. Sans parler des premières appartenant à d’autres sociétés, qui ont trouvé une place sûre dans les services de location numérique premium, en plus de la stratégie adoptée par Warner Bros à travers HBO Max.

Le Hollywood Reporter indique que l’arrivée de la bande en streaming semble peu probable. Alors que le rapport indique les différentes stratégies que certaines entreprises ont adoptées avec leurs versions les plus importantes, certains « initiés » assurent que, pour le moment, il n’y a pas de plans pour « Veuve noire»Est transféré à Disney +.

Si quelque chose comme ceux de « Principe » et « Wonder Woman 1984»Est-ce qu’une sortie simultanée en salles et au format numérique peut devenir contre-productive pour le studio en termes de collecte de fonds, situation dont il ne fait aucun doute que Disney Je préfère éviter.

Avec l’arrivée des vaccins en début d’année dans une grande partie du monde, il y a un certain optimisme quant au retour à la normalité et au nouveau démarrage des salles de cinéma, même si jusqu’à présent, les distributeurs n’ont pas d’autre choix que d’attendre que le meilleur conditions pour le public.