Black Widow : l’interprète de Taskmaster n’exclut pas de revenir au MCU

« Black Widow » est enfin sorti en salles et sur le service premium Disney +, mettant en vedette Scarlett Johansson pour la dernière fois dans le rôle de Natasha Romanoff dans une nouvelle mission qui se déroule juste après les événements de « Captain America: Civil. War « , révélant le mystère derrière » La fille de Dreykov « , un indice fait par Loki dans le premier volet de » The Avengers « .

« Black Widow » révélerait que, contrairement aux comics, Tony Masters n’est pas celui qui se cache derrière le masque de Taskmaster, étant en fait la fille de Dreykov, le leader du centre de formation du programme Black Widows. Le personnage serait joué dans le film par Olga Kurylenko, que l’on a vu précédemment dans « Quantum of Solace » avec Daniel Craig.

Kurylenko a récemment eu un entretien avec Jeux Radar dans lequel il a discuté de son avenir dans le MCU. « Je ne sais pas, c’est une question pour Marvel. Ils doivent décider », a commenté Kurylenko lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait en tant que Taskmaster. « Bien sûr que je le ferais ». L’actrice avait auparavant partagé avec ComicBook.com quelques mots sur les possibilités de son personnage.

« C’est ce qu’il y a de plus excitant chez elle. Il y a tellement de directions que vous pouvez prendre. Et parce qu’il y a une bataille entre le bien et le mal, elle a les deux et est les deux. Mais comme tu le dis, ce sort est hors d’elle et n’est plus sous contrôle. » Kurylenko pense que maintenant sa version de Taskmaster a un énorme potentiel de liberté, il pourrait donc être n’importe où.

Bien que Taskmaster n’ait aucune confirmation de son retour au MCU, Florence Pugh a un grand potentiel pour revenir à son interprétation de Yelena Belova, qui a été chargée de vaincre Clint Barton (Hawkeye / Jeremy Renner), l’homme prétendument responsable de la mort. Sa sœur. « Black Widow » continue dans les salles de cinéma et sur le service premium Disney+.