Black Widow: les routines d’entraînement de Scarlett Johansson et Florence Pugh

Scarlett Johansson et Florence Pugh star dans le film Veuve noire qui est présenté dans les cinémas et Disney + Accès Premier. Les actrices incarnent deux espionnes, des assassins experts, qui agissent comme des sœurs dans leur passé récent. Natasha Romanoff et Yelena Belova Ils sont dangereux, précis et ont une préparation physique intimidante. Johansson et Pugh ont traversé un processus difficile pour les interpréter!

Les routines de formation des interprètes ne sont pas les mêmes. Johansson s’est concentrée sur des exercices pour tonifier son corps, la gymnastique et le yoga. D’un autre côté, Pugh a kick-boxé et a travaillé sur ses postures pour passer devant la caméra.

Les routines de Scarlett Johansson et Florence Pugh







L’entraîneur de Scarlett Johansson avoué que préparer l’actrice comme si elle était une athlète en pensant à sa compétition. En ce sens, une partie de la routine est assez traditionnelle avec l’haltérophilie. Il se concentre également sur des exercices qui utilisent votre poids corporel. Tout ne souffre pas. Il y a de la place pour les étirements et la relaxation avec certains Yoga.

La partie la plus difficile de la préparation de Johansson est peut-être Formation HIIT, qui consiste à alterner des mouvements explosifs avec des périodes de repos. Ces différentes méthodes de conditionnement physique sont ce qui donne au corps de Veuve noire.

Et Pugh ? La jeune comédienne a appris des disciplines telles que kick-boxing et boxe, pour être prêt à 100% lors du tournage de scènes de combat. Elle façonne également son corps avec de longues séances de danse. Florence fait du Yoga ! Enfin, l’actrice profite de moments libres pour partez pour une course intense.

