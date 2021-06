Black Widow : le réalisateur met en lumière la noirceur des nouveaux personnages

Veuve noire sortir en salles et Disney+ le 9 juillet prochain et avec lui un nouveau groupe de personnages fera ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel. Natasha Romanoff il les appelle sa « famille » : Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Red Guardian (Davir Harbour). Le film comptera comme protagoniste Elle est formée dès son plus jeune âge pour devenir assassin. L’intrigue montrera la souffrance de Nat sur le point de devenir un vengeur. Est-ce la dernière bande de Scarlett Johansson dans le rôle ?

Le film fait partie du MCU Phase 4 et il se connectera à d’autres projets bien qu’il s’agisse d’un prequel. Par exemple, Elena Belova participera à la série Oeil de faucon qui sortira sur la plateforme Disney+ à la fin de l’année. L’aspect interconnecté de Univers cinématographique Marvel était courant dans le Saga de l’infini et continuera de l’être dans le Étape 4.

Les nouveaux personnages MCU seront plus sombres







Interrogé sur la connexion de Veuve noire avec le reste du Univers Marvel, le réalisateur du film, Cate shortland, déclaré: « Le plus excitant est de déchaîner les nouveaux personnages. Il y a une ambiguïté. La légion d’origine était noire ou blanche. Certains des nouveaux personnages sont très sombres. C’est intéressant car nous n’avons pas l’habitude de voir cela. C’est plus complexe Certains de ces personnages sont plus difficiles. »

Le cinéaste est convaincu qu’un changement est nécessaire car le public veut voir quelque chose de nouveau et le numéro un de merveille, Kevin Feige, est d’accord. « Je pense que les gens veulent un changement. Nous ne pouvons pas continuer à voir la même chose. Et Kevin en est très conscient, non seulement il ajoute de nouvelles cultures et voix, mais il ajoute également différentes perspectives du monde. » Shortland exprimé.

On ne sait pas encore où les personnages introduits dans Veuve noire. Red Guardian, Melina ou le méchant insaisissable Taskmaster ils peuvent apporter de la fraîcheur à un Univers en constante expansion. En attendant, les fans pourront-ils profiter de la dernière ? entrée de Veuve noire.