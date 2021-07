Black Widow : l’Argentine la reçoit sous un autre nom

La phase 4 de Marvel ne cesse de récolter des succès. Après que WandaVision est venu à Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver mettant ainsi en évidence ceux qui, à l’époque, n’étaient que des personnages secondaires dans les films Avengers. Cependant, il y a deux films qui sont devenus les plus importants de cette époque car ils sont les plus attendus, Spiderman : pas de chemin à la maison Oui Veuve noire.

Le premier, avec Tom Holland comme protagoniste, sortira en salles le 17 décembre, mettant fin à l’acteur britannique en tant qu’interprète de Peter Parker. Quant à Veuve noireCe sera non seulement le retour de Scarlett Johansson dans la peau de Natasha Romanoff après sa fin tragique dans Avengers : endgame, mais ce sera aussi la clôture de son histoire dans le MCU.







Cependant, malgré le fait que le monde entier se prépare pour le 9 juillet puisque le film aura une première hybride entre Disney + et les cinémas, en Argentine, ils sont prêts à le recevoir d’une autre manière. Est-ce que, il y a quelques heures, Twitter a fait écho à une nouvelle : le nom qui atteint les panneaux d’affichage du pays hibéro-américain et le catalogue de la plate-forme pourrait être Black Vidú.

Cependant, pour la tranquillité des fidèles argentins de Marvel, ce titre n’est rien de plus qu’une blague. En effet, à travers le réseau des oiseaux, le nom de Black Vidú est devenu un sujet d’actualité puisqu’un journaliste argentin, du nom de Sebastián Vignolo, a voulu promouvoir le film dans son programme et, au lieu de prononcer correctement, il a lancé le mot « vidú ».

Il y a quelques mois, on a appris qu’ESPN fait maintenant partie de Disney comme Marvel, donc tous les programmes sportifs, quel que soit leur contenu, ont le devoir de promouvoir ce qui s’en vient et, dans ce cas, il est Veuve noire. « Très bientôt, vous saurez la vérité sur son histoire : Black Vidú de Marvel Studios. Vivez l’expérience dans les cinémas et Disney + Premier Access» Étaient ses mots exacts et, à ce moment-là, les mèmes ont explosé.

