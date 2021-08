Black Widow : la bataille juridique entre Scarlett Johansson et Disney se poursuit

SEGURA Lady Babylone, Veste moto cuir femmes, Marron

Lady Babylone Marron La Lady Babylone de Segura est une veste en cuir de buffle et ceci en dit long. Peu de franges, de belle qualité, une doublure thermique amovible et une allure très très 'classique'. La Lady Babylone est une veste qu'aurait pu porter la Black Widow - Scarlett Johansson. En version plus citadine, peut-être. Ou en troquant, temporairement, sa couleur brune pour du noir.D'emblée, l'épaisseur du cuir de buffle, souple et lisse, inspire confiance. Le cuir s'avère toujours être un bon choix en matière de veste de moto et, s'il vous prenait l'envie de vous rendre quelque part - avec style -, cette veste est parfaite. La coupe de la Lady Babylone est, de toute évidence, de type 'body fit', à la nuance près qu'elle épouse l'anatomie féminine : une zone lombaire étroite, des épaules ajustées, légèrement évasée au niveau des hanches… Voilà une bonne veste. En toute vraisemblance, au propre et au figuré. Elle se porte ajustée car le cuir 'se donne' quelque peu et elle ne dispose que de peu de possibilités d'ajustement. Deux petites tirettes (5 cm) qui s'ouvrent en V dans le bas, ce qui lui évite de se mettre en boule dans la position typique du motard (euh… de la motarde). Le bouton-pression au niveau du col ainsi que les deux boutons-pressions sur les poignets sont aussi évidents qu'une écharpe et des gants comme tenue de base, mais de là à dire que vous ferez tout et n'importe quoi… Elle vous offrira cependant plus d'espace que la tenue de Scarlett Johansson dans le film. Difficile de faire autrement d'ailleurs, mais la Lady Babylone dispose également d'une doublure thermique amovible. Ne cherchez pas de tirettes de ventilation : le cuir offre, par nature, un bon climat et il ne pourrait avoir pour meilleur acolyte qu'une doublure de mesh - fixe. Deux poches extérieures. Une pochette sur l'épaule munie de deux boutons-pressions. Quatre poches intérieures (avec doublure thermique). Pour vous permettre d'y ranger une série de choses, de format réduit, car ces poches seraient incapables de contenir l'une ou l'autre arme de haute technologie. Voilà sans doute la raison pour laquelle la Black Widow porte sa 'morsure de la veuve' au poignet. A moto, mieux vaut éviter les confrontations mais, pour votre sécurité - et pour être conforme aux exigences légales -, Segura a pourvu cette veste de protections d'épaules et de coudes, homologuées CE, de type OMEGA. Vous avez la possibilité d'y insérer une protection dorsale, homologuée CE, en option. Il y a vêtements d'entretien et entretien de vêtements. Un tel équipement de moto représente certes un investissement au niveau confort et sécurité. Investissez dès lors aussi dans son entretien et profitez plus longtemps de vos vêtements. Vous retrouverez les meilleures astuces & conseils sur cette page d'entretien. Ci-dessous vous pouvez trouver la protection dorsale D3O® homologuée appropriée en fonction de la taille de la veste. taille de la veste protection dorsale D3O® 36 = taille M 38 = taille M...