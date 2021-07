Black Widow gratuit, Et si…? et plus de premières Disney + pour août 2021

Le service de diffusion en continu Disney+ continue sur sa lancée d’être la plate-forme avec le plus d’abonnés au monde, reconnaissance qui appartient aujourd’hui à Netflix. C’est pourquoi, chaque semaine, ils livrent à leurs utilisateurs des contenus exclusifs, comme la série de Loki Oui Veuve noire, les deux productions du Univers cinématographique Marvel.

Au cours du mois de juillet, il a été ajouté au catalogue Cruelle, avec Emma Stone, sans frais supplémentaires, et qui suivra les traces en août sera le film du MCU avec Scarlett Johansson dans le rôle principal, dans ce qui était sa dernière participation à la franchise. C’est certainement une grande première pour les fans, mais il y aura beaucoup plus à voir, comme la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si …? cela nous donnera plus du multivers que le dieu de la tromperie a déchaîné. Découvrez tout ce qui arrive à Disney + le mois prochain !

+ Disney + premières pour août 2021

4 août

– Court-circuit | Saison 2

– Rencontrez-moi à Paris | Saisons 1 et 2

– Muppet Babies : Afficher l’heure

6 août

– je suis Greta

– Les secrets du requin bouledogue

– C’est quoi le requin ?

– Sharkcano

– La plupart des requins qui veulent

11 août

– Et qu’est-ce qui se passerait si …? | Saison 1 / Un épisode par semaine

– Grands héros : La série | Saison 3

– Bizaardvark | 3 saisons

13 août

– Star Wars Vintage : L’histoire du fidèle Wookiee

– Star Wars Vintage : Caravane de la Valeur

– Star Wars Vintage : Les Ewoks – La Bataille d’Endor

– César Millan : La vraie histoire

18 août

– Dinosaures | 4 saisons

– Journal d’un futur président – | Saison 2

– Nat Geo Lab | Saison 2

– Famille d’animaux

20 août

– La source de l’amour

– Topa en Junior Express : Vers quelle gare allons-nous ?

25 août

– Veuve noire | Libre

– Galerie Disney / Star Wars : Le Mandalorien | Nouvel épisode

– Star Wars Vintage : Droïdes | Saisons 1 et 2

– Étonnamment | Saison 2

-Andi Mack | Saison 3

27 août

– Requin Argent

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et continuera à être publié uniquement sur la plate-forme. Tu peux le faire entrer ici. Qu’est-ce que tu attends?