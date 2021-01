Black Widow fait face à d’autres retards de date de sortie chez Marvel

Des rapports commencent à faire surface concernant la liste des sorties en salles de 2021, et cela commence à sembler que les mêmes retards qui ont sévi l’année dernière vont se poursuivre, avec Marvel Studios ‘ Veuve noire prochain dans la file pour recevoir une autre réponse frustrante et familière. On ne sait pas encore quelle serait la nouvelle fenêtre de sortie du film, mais avec les États-Unis continuant de lutter dans la situation mondiale, il est peu probable que les clients du cinéma soient prêts à occuper des sièges de théâtre de sitôt.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment admis qu’un autre Veuve noire un retard pourrait être sur les cartes en disant: «Je veux dire, la confiance n’a pas de sens dans le monde d’aujourd’hui parce que personne ne sait rien. L’espoir est éternel. je l’espère certainement. Je veux être de retour au théâtre avec les gens. «

Bien sûr, devrait Veuve noire être renvoyé sur la route une fois de plus, cela entraînera inévitablement le reste du MCU à emboîter le pas. Cela signifie qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant que nous passions plus de temps dans le monde de merveille.

Veuve noire est actuellement prévue pour le 7 mai 2021 et fournira un aperçu des origines de l’un des Avengers fondateurs, révélant même des détails sur la célèbre mission à Budapest. À la naissance, la veuve noire, alias Natasha Romanova, est confiée au KGB, où elle est préparée pour devenir l’agent ultime. Lorsque l’URSS éclate, le gouvernement tente de la tuer, avant que l’action ne se déplace vers l’actuel New York, où elle travaille maintenant comme agent indépendant. Maintenant, Natasha Romanoff se retrouve soudainement seule et obligée de faire face à une conspiration dangereuse liée à son passé. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.

Veuve noire stars Scarlet Johansson reprenant le rôle de Natasha Romanoff AKA Black Widow, Midsommar’s Florence Pugh comme Yelena Belova, Choses étranges star David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, Avengers: Endgame’s William Hurt comme Thaddeus Ross, Les défunts Ray Winstone comme Dreykov, Le conte de la servante star OT Fagbenle comme Rick Mason, et Les favoris Rachel Weisz comme Melina Vostokoff.

La situation actuelle qui rend les théâtres non viables a entraîné un investissement énorme dans les services de streaming, avec Warner Bros annonçant récemment que toute leur programmation de salles de 2021 fera ses débuts simultanément sur HBO Max. Wirth ceci à l’esprit, vous penseriez que bouger Veuve noire à une sortie de Disney + était une fatalité, mais selon la vice-présidente exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, ce n’est pas le cas. « Il me semble que nos films sont des films destinés à la distribution en salles », a déclaré Alonso à propos d’une sortie en streaming pour les futurs efforts de Marvel. « Nous avons toujours dit que nous croyons aux différents formats, et il est très important de maintenir la coutume, la tradition, de regarder certains films en communauté. »

Cependant, si les circonstances ne montrent aucun signe de relâchement, Marvel pourrait être obligé de réfléchir à nouveau. Cela nous vient de Variety.

