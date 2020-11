Black Widow explorera la référence Avengers Budapest

Tout au long du MCU, il y a eu de nombreux cas où la mission de Budapest, une mission que Natasha et Hawkeye ont résolue ensemble, a été mentionnée. « Vous et moi nous souvenons de Budapest très différemment. » Depuis que Hawkeye a prononcé cette réponse à Natasha Romanoff dans Les Vengeurs, en réponse à son commentaire selon lequel la bataille de New York est comme « Budapest à nouveau », les fans de MCU ont été occupés à théoriser. Qu’est-ce qui aurait pu réellement se passer à Budapest? Est-ce assez important pour le passé ombragé constamment taquiné de Natasha ou était-ce juste un fait amusant? Eh bien, Scarlett Johansson a confirmé que Veuve noire permettra aux fans de « découvrir ce qui s’est réellement passé là-bas ».

Quand Natasha Romanoff s’est sacrifiée Avengers: Fin de partie, les fans se sont demandé si le projet ambitieux de donner au personnage bien-aimé son propre film autonome, à savoir, Veuve noire expliquera la référence de Budapest telle que faite dans The Avengers. De nombreux détails restaient en suspens à la fin de la phase 4 du MCU et, bien que beaucoup d’entre eux soient encore des fils lâches, quelques-uns ont finalement été résolus, en particulier en ce qui concerne l’histoire trouble du badass MCU Avenger.

Pour commencer, Veuve noire revisitera la mission de Budapest. J’espère qu’il expliquera exactement ce qui s’est passé que même le fidèle d’Hydra, Alexander Pierce, a évoqué son nom à la fin de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver pour interroger Natasha, sur le point de dévoiler les secrets du SHIELD et d’HYDRA, si elle était prête à ce que « le monde vous voie comme vous êtes vraiment? » Et Marvel a récemment publié, Marvel’s Black Widow: Le livre spécial du film officiel fait juste cela – décoder certains des mystères comme l’interview de Scarlett Johansson touchant Budapest.

« Nous avons tous convenu que nous devions découvrir ce qui s’est passé à Budapest. Cela a commencé par cette ligne jetable que Joss Whedon a jetée dans The Avengers de Marvel comme un moment amusant entre Hawkeye et Black Widow. C’est Clint et Natasha qui parlent de leur histoire, et vous obtenez un petit œuf de Pâques amusant pour les fans. «

Veuve noire est situé entre Captain America: guerre civile, juste après que Natasha soit en fuite après avoir trahi Iron Man et les accords de Sokovie. Les bandes-annonces et les teasers du film ont déjà confirmé que Black Widow avait retrouvé sa «famille» d’espionnage et s’était heurtée à un puissant méchant, connu sous le nom de Taskmaster. Depuis Les Vengeurs, le mystère de savoir qui est Dreykov et ce que Natasha a fait à sa fille après que Loki se soit moquée de Natasha avec la référence est une autre question à laquelle il faut répondre et très probablement, Veuve noire l’inclura.

Mais le casse-tête autour de ce qui aurait pu se passer à Budapest est ce qui harcèle les fans de MCU depuis longtemps. Et heureusement, les patrons de Marvel sont tous prêts à cocher toutes les cases qu’ils n’ont pas cochées. Dans son interview dans le livre, Johansson confirme que Veuve noire explorera ce qui s’est passé à Budapest pour «comprendre la lourdeur du fardeau de Natasha».

« Nous pensions que si nous ne retournions pas à Budapest pour découvrir ce qui s’était réellement passé là-bas, les gens se sentiraient insatisfaits. Je me demandais ce qui s’était passé là-bas? Nous parlions souvent de ce qui se passe dans la tête de Natasha. Je pense vraiment que Natasha est hantée par le fait qu’elle a ce passé dont elle se sent tellement coupable. Une affaire inachevée est ce sentiment de culpabilité qui la suit, qui découle de ce qui s’est passé à Budapest. Black Widow ne concerne pas ce qui s’est passé à Budapest, mais c’est un énorme point de départ pour nous permettre de comprendre la lourdeur du fardeau de Natasha. «

Veuve noire enfin révéler le secret de Budapest mettra fin à toutes les théories des fans sur ce qui s’est réellement passé pendant la mission. La question qui reste est de savoir comment l’histoire sera présentée – sera-ce juste une narration de ce qui s’est passé, un flashback avec Hawkeye faisant une apparition aux côtés de Natasha, et si le nouveau méchant est directement lié à leur passé feutré.

