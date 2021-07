Black Widow explore le passé de Natasha Romanoff et l’avenir du MCU

À quelques jours de la sortie tant attendue de Marvel Studios Black widow, Scarlett Johansson, Rachel Weisz, aux côtés de Kevin Feige, producteur, président de Marvel Studios et directeur de la création de Marvel, donnent leur avis sur l’histoire du passé de Natasha Romanoff et le rôle que le film jouera dans l’avenir de la Marvel Cinematic Univers (MCU).

Bien qu’aucune nouvelle séquence du film ne soit montrée dans la nouvelle featurette, les stars du prochain film ont définitivement créé le battage médiatique pour ce qui va arriver dans un proche avenir. Black widow est un film de super-héros américain de 2021 basé sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Le prochain film devrait être le 24e volet de l’univers cinématographique Marvel. Montez le volume et découvrez la nouvelle fonctionnalité ci-dessous !

N’oubliez pas de jeter un œil au synopsis officiel de Marvel Studios Black widow! Dans le thriller d’espionnage bourré d’action de Marvel Studios Black widow, Natasha Romanoff alias Black Widow affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé surgit. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur.

Produit par Kevin Feige et réalisé par Cate Shortland, Black widow sera le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel. Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha Romanoff alias Black Widow, Florence Pugh incarne Yelena, David Harbour incarne Alexei alias The Red Guardian et Rachel Weisz incarnera Melina.

Le tout premier développement pour Black widow avait commencé en avril 2004, avec David Hayter attaché à l’écriture et à la réalisation. En juin 2006, le projet s’est arrêté et n’a plus avancé en raison du retour des droits de film du personnage à Marvel Studios. Le tournage a eu lieu pour le film maintenant presque sorti de mai à octobre 2019 en Norvège, Budapest, Maroc, Pinewood Studios en Angleterre, et à Atlanta et Macon en Géorgie. Veuve noire a été retardé trois fois par rapport à la date de sortie initiale de mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, mais maintenant, il sera enfin diffusé simultanément dans les cinémas et sur Disney + avec Premier Access sur la plupart des marchés Disney + le 9 juillet 2021.

Qu’est-ce que Disney Plus Premier Access pouvez-vous demander ? Disney Plus Premier Access est une option d’achat pour les abonnés Disney Plus, permettant aux membres de payer des frais uniques supplémentaires de 30 € pour obtenir un accès anticipé en streaming à un film qui est toujours à l’affiche dans les cinémas. Une fois l’achat effectué, les membres Disney Plus peuvent continuer à diffuser ou à télécharger un film Premier Access tant qu’ils restent abonnés. Vous pensez à Disney Plus Premier Access comme au paiement d’un billet de cinéma virtuel que vous pourrez regarder dans votre propre maison, plutôt que de regarder le nouveau film dans une salle de cinéma. Voir les liens ci-dessous :

Jusqu’à présent, le film a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, avec des éloges pour les performances et les séquences d’action. La sortie en salles du film comprendra des projections Dolby Cinema, RealD 3D et IMAX. La semaine dernière, il a été prévu que Black widow gagnera environ 80 à 110 millions de dollars le week-end d’ouverture, avec un total brut de 155 à 225 millions de dollars au box-office national. Le mois dernier, le réalisateur Shortland a exprimé son intérêt à revenir pour diriger une suite à Black widow, et a déclaré que si cela se produisait, cela tournerait probablement autour d’un personnage différent dans le rôle principal puisque Natasha Romanoff est officiellement morte dans le MCU actuel.

