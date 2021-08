Black Widow est maintenant disponible sur Disney+ sans frais

Nathasha Romanoff, mieux connu comme Veuve noire Et pierre angulaire des Avengers, il a enfin son film solo dans lequel il peut montrer au monde entier sa vie d’agent infiltré. La bonne nouvelle est que la production de merveille en collaboration avec Disney, est désormais disponible sans frais supplémentaires sur la plateforme du studio de cinéma, Disney+, afin que tous les abonnés du service en Amérique latine puissent en profiter du début à la fin et autant de fois qu’ils le souhaitent. Donc si vous êtes fan de ce film incroyable et, bien sûr, de son héroïne cette Mercredi 25 août, réservez-le pour vous immerger dans un véritable marathon.







Comment est l’histoire de Black Widow? Le synopsis officiel du film réalisé par Cate shortland et produit par Kevin Feige, se déroule à un moment de la vie de Natasha où elle doit faire face au plus sombre de ses comptes en suspens, lorsqu’une dangereuse conspiration surgit qui a des liens avec son passé. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées qu’elle a laissées dans son sillage bien avant de faire partie des Avengers.

En plus de Scarlett Johansson Quoi Veuve noire, le casting est complété par les performances spectaculaires de Florence pug comme Elena ; Le port de David comme Alexei / The Red Guardian; et Rachel Weisz comme Mélina.

Sur la façon dont il est montré à Veuve noire dans le film de Disney+, Shortland a fait valoir que le personnage ici doit revoir divers problèmes dans sa vie. « En fait, il veut fermer toutes ces portes, mais nous les lui claquons. Scarlett a beaucoup réfléchi à qui est Natasha en tant qu’être humain, pas seulement en tant que super-héros. Sous toute cette bravade, elle a peur. Elle vient à ce film en pensant qu’elle sera toujours seule. Et elle s’est dit que tout va bien », Express.

En tant, Scarlett Johansson Il a reconnu qu’avec ce film, il avait pu découvrir beaucoup plus de choses sur Natasha. « C’était assez thérapeutique. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’acteurs qui ont l’opportunité de faire ça avec un personnage qu’ils jouent depuis dix ans. » a indiqué l’actrice.

Veuve noire est apparu pour la première fois dans le film L’homme de fer 2, en 2010, presque au début du MCU (Marvel Cinematic Universe) alors son film solo a suscité beaucoup d’attentes chez les fans du studio de bande dessinée. Et il a été si bien accueilli par le public en juillet, que peu de temps après sa sortie en salles et en Disney+ Avec un accès Premier, il a posé un jalon de collecte de fonds à l’écran.

Veuve noire et d'autres contenus exclusifs que Disney a publiés et continuera de publier uniquement sur la plate-forme.