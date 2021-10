Black Widow est gratuit pour tous les abonnés Disney + ce mercredi

En seulement deux jours, le film à succès Marvel Veuve noire sera disponible pour tous les abonnés Disney+. Disney + vient de partager ce matin un nouveau spot télévisé et une nouvelle affiche célébrant les studios Marvel Veuve noire et c’est le régal du 6 octobre pour les abonnés. « Ne fais pas de scène. » Vérifiez-le!

Et si cela ne vous a pas gonflé, voici la bande-annonce officielle qui vous expliquera ce que vous allez faire après-demain.

Les Veuve noire Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le long métrage bourré d’action dévoile le mystère du passé de Natasha Romanoff et son chemin pour devenir une espionne et une assassine implacable. Remplie de regret et du désir de réparer ses torts, Natasha retrouve des personnes qu’elle considérait autrefois comme une famille afin pour détruire l’organisation qui a déchiré leurs vies. Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha/Black Widow, Florence Pugh incarne Yelena, David Harbour incarne Alexei/The Red Guardian et Rachel Weisz est Melina.

Ray Winstone en tant que Dreykov, William Hurt en tant que secrétaire Ross, Olga Kurylenko en tant qu’Antonia et OT Fagbenle en tant que Mason complètent le casting. Veuve noire est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige; Eric Pearson a écrit le scénario.

Le film a été à l’honneur pour plus d’une raison, ce qui a conduit à sa sortie. Le procès de Scarlett Johansson contre Disney a entraîné un règlement pour elle, des contrats renégociés pour d’autres et une annonce de Disney selon laquelle le reste de la liste 2021 de Disney aurait sa sortie en salles exclusive.

« Après l’énorme succès au box-office de nos films d’été qui comprenaient cinq des huit meilleures sorties nationales de l’année, nous sommes ravis de mettre à jour nos plans de salles pour le reste de 2021 », Kareem Daniel, président de Disney Media & Entertainment Distribution, dit dans un communiqué. « Alors que la confiance dans le cinéma continue de s’améliorer, nous sommes impatients de divertir le public dans les salles de cinéma, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour offrir à nos abonnés Disney + le cadeau de Encanto cette période des fêtes. »

Disney avait été exhorté par des investisseurs dans le passé, comme Dan Loeb, le gestionnaire de fonds spéculatifs de Third Point, à se diriger directement vers le streaming et à contourner les cinémas. « D’après ce que je comprends, les dirigeants de la vieille ligne ne veulent pas aller au-dessus de leurs grands films de tentes, c’est pourquoi ils ont annoncé qu’ils repoussaient Black Widow et d’autres films jusqu’en 2021 », a poursuivi Loeb. « Je ne pense pas qu’ils apprécient le tigre qu’ils ont par la queue, c’est-à-dire la valeur qu’ils peuvent générer en passant à un modèle d’abonnement, qui a été adopté par tout le monde, de Microsoft à Amazon. C’est tellement créateur de valeur. »

Loeb va même jusqu’à prédire qu’en raison des circonstances actuelles, les salles de cinéma ne deviendront rien de plus qu’une « expérience de nouveauté », avant de dire que le monde « va s’orienter largement vers la distribution en ligne ». Les films restants qui sortiront de Disney sont les suivants.

15/10/21 – Le dernier duel

22/10/21 – Ron a mal tourné

22/10/21 – La dépêche française

29/10/21 – Bois

11/5/21 – Éternels

24/11/21 – Encanto

12/10/21 – West Side Story

17/12/21 – Allée des cauchemars

22/12/21 – L’homme du roi

