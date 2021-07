Black Widow en tête du box-office du week-end avec des débuts mondiaux explosifs de 215 millions de dollars

Marvel Studios Veuve noire sans surprise conquis le box-office de ce week-end. Le film tant attendu a pu gagner 215 millions de dollars dans le monde, qui sont composés de numéros nationaux et étrangers combinés à des flux sur Disney + Premier Access. Au niveau national, Veuve noire a pris 80 millions de dollars, tout en gagnant 78 millions de dollars à l’international. Disney rapporte qu’ils ont gagné plus de 60 millions de dollars grâce à Disney + Premier Access. Alors que le film s’est ouvert sous les attentes, Disney considère toujours les chiffres du week-end comme une victoire majeure, affirmant que l’ouverture combinée en salles et Disney + Premier Access rend Veuve noire le seul film à dépasser 100 millions de dollars au niveau national depuis le début de la pandémie.

Disney déclare également que les numéros combinés du box-office national et de Disney+ Premier Access donnent Veuve noire le troisième plus haut début pour une histoire d’origine derrière Panthère noire (202 millions de dollars 3 jours) et Capitaine Marvel (153,4 millions de dollars). Les fans de Marvel Cinematic Universe ont eu beaucoup de matériel au cours des derniers mois, grâce à Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, WandaVision, et Loki, qui diffuse actuellement de nouveaux épisodes. Maintenant, tous les yeux sont rivés Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Éternels, qui sort en salles respectivement en septembre et novembre.

Fast & Furious 9 est tombé à la deuxième position au box-office ce week-end avec 10,8 millions de dollars. Le dernier dans le Rapide furieux la franchise a gagné plus de 541 millions de dollars dans le monde et a ramené beaucoup de gens dans les salles de cinéma. The Boss Baby : entreprise familiale est arrivé au troisième rang avec 8,7 millions de dollars. La suite a gagné un peu plus de 36 millions de dollars depuis son ouverture en salles le week-end dernier et est également actuellement diffusée sur Peacock. La purge pour toujours est arrivé au quatrième rang après avoir rapporté 6,7 millions de dollars et a gagné 34,8 millions de dollars depuis son ouverture en salles le week-end dernier.

Un endroit calme, partie II a pris la cinquième place ce week-end dans les salles de cinéma avec 3 millions de dollars. La suite du thriller d’horreur a rapporté plus de 247 millions de dollars dans le monde et a été un succès auprès des critiques et des téléspectateurs depuis son ouverture en salles il y a sept semaines. de Disney Cruelle reste dans le top dix ce week-end au numéro six. L’histoire d’origine de la Cruella de Vil a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais a été une source de revenus régulière au box-office, ainsi que les revenus de Disney + Premier Access. Le garde du corps de la femme du tueur à gages est arrivé au septième rang après avoir rapporté 1,6 million de dollars.

Peter Rabbit 2 : La fugue est tombé au huitième rang ce week-end avec 1,2 million de dollars. La suite a gagné 139,4 millions de dollars dans le monde au cours de ses cinq semaines de cinéma. Jon M. Chu’s Dans les hauteurs est arrivé au neuvième rang après avoir gagné 630 000 €. Zola a pris la dixième position ce week-end après avoir rapporté 620 000 €. La comédie noire était l’un des nombreux projets qui ont été suspendus pendant la pandémie et reçoit actuellement des critiques positives de la part des critiques et des téléspectateurs. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

