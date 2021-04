Black Widow devrait tripler son box-office en raison du dernier retard

Alors que les fans de Marvel peuvent ne pas aimer l’idée d’attendre plus longtemps Veuve noire, cela semble avoir été une bonne décision commerciale. Disney a récemment raffermi sa stratégie de sortie pour l’entrée de Marvel Cinematic Universe, qui arrivera désormais à la fois dans les salles et sur Disney + en juillet, par opposition à mai. En attendant quelques mois supplémentaires, le studio est prêt à faire beaucoup plus d’argent au box-office.

Selon un nouveau rapport, Veuve noire, qui ramène Scarlett Johannson au MCU, devrait désormais gagner 170 millions de dollars sur le marché intérieur lors de sa diffusion en salles. Par souci de contraste, sa projection a été fixée à seulement 45 millions de dollars lorsque la date de sortie du 7 mai était en place. C’est particulièrement incroyable étant donné que les abonnés Disney + auront la possibilité de payer 29,99 € de plus pour regarder le film dans le confort de la maison grâce au programme Premier Access. Jeff Bock, analyste principal de la billetterie aux relations avec les exposants, avait ceci à dire.

« Il est très difficile d’évaluer le succès d’un film par rapport à l’ensemble de l’industrie, en particulier dans cette période de transition. Cela étant dit, [Godzilla vs. Kong]Les débuts nationaux de la scène ont donné à la fois au cinéma et au streaming un coup de pouce indispensable, et ses performances au box-office au cours des semaines à venir seront suivies de près … En ce qui concerne Marvel et d’autres films qui ont repoussé plus loin dans l’été, cela ne fait qu’aider leur cause à ce stade, car la science des choses montre que l’industrie cinématographique devient plus résiliente à tous les niveaux. C’est une excellente nouvelle pour les blockbusters, étant donné que les budgets grimpent généralement à plus de 200 millions de dollars ces jours-ci. «

Godzilla contre Kong a gagné plus de 300 millions de dollars au box-office mondial en seulement quelques semaines. Il a fait ses plus gros débuts au box-office américain depuis le début de la pandémie, bien qu’il soit également disponible sur HBO Max. Par exemple, le public est enfin prêt à revenir au cinéma. Les préoccupations en matière de santé et de sécurité diminuent lentement grâce à la distribution de vaccins. C’est une bonne nouvelle pour Hollywood.

De nombreux blockbusters ont été retardés qui devaient initialement arriver en 2020. Ghostbusters: l’au-delà, Pas le temps de mourir, Venin 2, Morbius, F9 et d’autres sont allés jusqu’en 2021, attendant, espérons-le, des pâturages verts. Le seul problème à l’approche de l’été est le surpeuplement possible de la date de sortie. Des films comme Godzilla contre Kong bénéficient également actuellement d’un manque de concurrence directe.

Cate Shortland a dirigé l’entrée solo MCU de Natasha Romanoff. Il a lieu entre les événements de Captain America: guerre civile et Avengers: guerre à l’infini. Le casting comprend également David Harbour, Florence Pugh, OT Fagbenle et Rachel Weisz, avec Taskmaster comme le méchant principal. Il devait initialement arriver en mai 2020 en tant que première version de la phase 4 du MCU. À la place, WandaVision a lancé les choses sur Disney + plus tôt cette année, avec Le faucon et le soldat de l’hiver au milieu de sa première saison actuellement. Black Widow arrive le 9 juillet. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Observer.

