Black Veil Brides dévoile une vidéo animée pour un nouveau single

Black Veil Brides attend la sortie de « The Phantom Tomorrow », le sixième album studio du groupe de metal américain dont la sortie a récemment été reportée au 29 octobre de cette année, les fans devraient donc réduire l’attente avec la sortie d’un nouveau single.

Sous le titre de « Crimson Skies », cette nouvelle chanson est accompagnée d’une vidéo d’animation qui prolonge l’histoire de cet album concept, qui a été développé grâce à une idée originale du leader et chanteur du groupe, Andy Biersack.

Créé par Ale & Cake Illustration et Tim Edwards. « Crimson Skies » présente la confrontation de « The Blackbird », le personnage principal de l’album, qui, avec ses partisans, cherche à vaincre « 9 », un adversaire présenté par Black Veil Brides dans son clip vidéo pour « Fields of Bone « .

« Cette vidéo suit le canon du clip vidéo et constitue le troisième chapitre de l’histoire. L’album et la bande dessinée sont connectés mais suivent des chronologies différentes de Blackbird. Après avoir regardé ‘Crimson Skies’, quelles sont vos prédictions pour le prochain chapitre ? », a écrit Biersack sur son compte Twitter.

En avril dernier, Andy Biersack prévoyait que « Crimson Skies » serait l’un des morceaux les plus lourds de « The Phantom Tomorrow ». Partageant des détails sur la direction que le groupe voulait prendre avec ce nouveau matériel, il a assuré qu’ils cherchaient à « faire évoluer leur son ».

« Au niveau de notre catalogue, cet album est probablement plus dans la lignée de ‘Wretched And Divine’ (troisième album studio). La chose principale à propos du son et de tout le reste de ‘The Phantom Tomorrow’ est le détail et le temps que nous avons pris pour vraiment construire cette chose et la rendre multi-facettes « , a commenté Biersack.

Andy Biersak conclut qu’il y a plusieurs couches à ce que Black Veil Brides a créé avec ce nouveau matériau, ce dont le groupe est vraiment fier. Suite à la sortie de « Vale » en 2018, le groupe a recruté le bassiste Lonny Eagleton suite au départ d’Ashley Purdy.