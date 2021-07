Black Skylands Review – Sky Pirates, Hotline Miami et The Long Grind

Terres célestes noires est un tout nouveau jeu d’aventure en monde ouvert pirate de cape et d’épée, sorti récemment en accès anticipé. Développé par Hungry Couch Games et TinyBuild (anciens éditeurs de Graveyard Keeper), Black Skylands fusionne plusieurs genres différents… et il le fait plutôt bien, même si le jeu est un peu brouillon dans son état actuel.

C’est l’accès anticipé de bout en bout. L’un des premiers jeux Access auxquels j’ai joué depuis un moment : j’ai eu deux complètement plantages révolutionnaires, que j’ai signalés dans le développeur Discord et que j’ai eu une réponse dans les 10 minutes. Même si le jeu est un peu brouillon, les développeurs sont visiblement à l’écoute de leur base de joueurs.

Alors, quel est le jeu, et est-il bon ?

Black Skylands est compliqué en termes de genre. Il y a des éléments agricoles, comme Stardew Valley, le pilotage de navires comme Skies of Arcadia (si vous vous souvenez de ce classique de 2000) et des combats qui rappellent légèrement Hotline Miami, même s’ils ne sont pas aussi raffinés.

En bref, Black Skylands est un jeu d’aventure en monde ouvert où vous incarnez un jeune pirate essayant de récupérer des îles envahies par des bandits, tout en faisant face à la menace existentielle beaucoup plus grande des puissants extraterrestres de l’extérieur de son univers, l’Essaim.

Le gameplay combine la collecte de ressources, la gestion des bâtiments, le pilotage de dirigeables et des combats rapides avec des mécanismes de roulement, le tout dans un style graphique pixelisé de haut en bas avec une excellente musique et une narration quelque peu terne. Certaines parties de l’histoire ne s’emboîtent pas vraiment bien, mais on m’a dit que les développeurs travaillaient toujours sur le texte et la narration.

S’il y a quelque chose que Black Skylands est actuellement, c’est une perte de temps. La collecte de ressources vous fait voler d’un bout à l’autre de la carte. Oublier un morceau de pierre ? Eh bien, remontez dans votre vaisseau et allez le chercher.

Cependant, il existe un système de voyage rapide, s’il vous plaît, s’il vous plaît, rappelez-vous qu’il existe un système de voyage rapide. C’était si mal expliqué par le jeu qu’il m’a fallu environ 30 minutes avant de réaliser que l’on pouvait même voyager rapidement.

Vous aurez besoin de ce système de voyage rapide.

Les îles sont régulièrement attaquées, même si j’ai lu aujourd’hui que cela a été rappelé dans le premier patch Early Access, bien que cela me rappelle un peu trop Preston de Fallout 4 à mon goût. Devoir abandonner tout ce que vous faites pour aller vous adresser à des citoyens inutiles à mi-chemin de la carte est frustrant, voire un peu immersif.

En dehors de cela, le jeu a beaucoup de promesses. J’ai trouvé la boucle de gameplay « libérer l’île », « collecter des ressources », « retourner à la base pour mettre à niveau », assez convaincante. J’ai passé environ 10 heures avec le jeu et je suis passé du navire de base à l’un des navires suivants. Il existe de nombreuses options de personnalisation, à la fois pour les navires et les armes.

J’imagine que ce sera quelque chose qui sera développé au cours de la période d’accès anticipé du jeu.

Dans l’ensemble, je donne au jeu dans son état actuel un 3/5. Il y a beaucoup de promesses, mais je recommanderais d’éviter ce jeu jusqu’à ce que certains des plus gros bugs aient été éliminés. À moins, bien sûr, que vous souhaitiez aider l’équipe à déterminer où se trouvent les bogues en premier lieu.