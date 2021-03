Black Shark 4 et 4 Pro: la surprise d’un design (relativement) discret chez deux gamers jumeaux avec le plus puissant de Qualcomm

La triple entente du jeu en matière de téléphones mobiles a déjà bouclé sa vitrine 2021. Après le ASUS ROG Phone 5 et le Nubia RedMagic 6, viennent maintenant le Black Shark 4 et 4 Pro, qui viennent également avec leur esthétique particulière et l’amélioration des spécifications de leurs prédécesseurs.

Ainsi, comme nous l’avons vu l’année dernière, il s’agit d’une paire formée par un modèle de base, successeur du Black Shark 3, et un modèle Pro, héritant du témoin du Black Shark 3 Pro. Et parmi les améliorations cette fois, nous voyons le sauter dans le taux de rafraîchissement qui devenait déjà une nécessité en compétition: le 144 hertz.

Fiche technique Black Shark 4 et Black Shark 4 Pro

Requin noir 4 Black Shark 4 Pro Écran 6,67 pouces AMOLED

Résolution de 2400 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz

Fréquence tactile jusqu’à 720 Hz

Luminosité maximale de 1300 nits 6,67 pouces AMOLED

Résolution de 2400 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz

Fréquence tactile jusqu’à 720 Hz

Luminosité maximale de 1300 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 870

GPU Adreno 650 Qualcomm Snapdragon 888

GPU Adreno 660 Mémoire RAM 6/8/12 Go LPDDR5 8/12 Go LPDDR5 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 256 Go UFS 3.1 Triple caméra arrière 48 mégapixels (principal), f / 1,79

8 mégapixels (grand angle), f / 2,2, 120 ° de large

5 mégapixels (macro), f / 2,4 64 mégapixels (principal), f / 1,79

8 mégapixels (grand angle), f / 2,2, 120 ° de large

5 mégapixels (macro), f / 2,4 Caméra frontale 20 mégapixels, f / 2.0 20 mégapixels, f / 2,45 Tambours 4 500 mAh

Charge rapide 120 W 4 500 mAh

Charge rapide 120 W Connectivité 5G et 4G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC 5G et 4G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC Dimensions et poids 163,83 x 76,35 x 9,9 mm

210 grammes 163,83 x 76,35 x 9,9 mm

220 grammes Autres Réfrigération liquide

Boutons de jeu

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté Réfrigération liquide

Boutons de jeu

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté Prix À partir de 322,63 euros pour changer À partir de 516,28 euros pour changer

L’esthétique du jeu quelque chose de plus épicerie fine

Dans le nouveau Black Shark, le type de téléphone mobile est toujours identifié par la ligue par son apparence, mais c’est une esthétique moins agressive que celle que nous avons vue l’année dernière, en particulier dans la version noire (sans détails au dos) du Pro et dans les couleurs standard noir et argent.

Requin noir 4

Black Shark 4 Pro

Ce sont pratiquement des mobiles jumeaux dans la plupart des aspects et le design en fait partie, car le module caméra est désormais plus discret et horizontal. Ce qu’il maintient, ce sont les déclencheurs physiques, qui en se cachant parviennent automatiquement à rester discret.

Sur l’écran, nous voyons le design traditionnel qui est le plus pratique pour les jeux, car de cette façon la surface est mieux utilisée et aucun élément ne peut perturber ou masquer des éléments des interfaces. La chose intéressante est que dans les deux modèles, nous voyons le taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, avec lequel ils sont face à face avec leurs rivaux les plus directs.

Requin noir 4.

Bien sûr, chez Black Shark, ils n’ont pas profité de l’occasion pour rivaliser en termes de résolution et ils se retrouvent avec un écran de 6,67 pouces AMOLED avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. De plus, la fréquence tactile jusqu’à 720 Hz et la luminosité maximale de 1300 nits, se situent bien au-dessus de la moyenne.

Les différences à l’intérieur

Une partie des différences entre l’un et l’autre réside dans le processeur. Dans le cas du Black Shark 4 Pro, nous voyons le Snapdragon 888, le plus puissant de Qualcomm à ce jour, et dans le cas du Black Shark 4, c’est le Snapdragon 870, une version un peu plus courte mais qui s’inscrit également dans le haut de gamme de Qualcomm .

Le Black Shark 4 de base dispose également d’une option de RAM supplémentaire, offrant au total 6, 8 ou 12 Go. Le Black Shark 4 Pro démarre à 6 Go, même si ce qui ressort ici dans les deux cas, c’est qu’il ne peut pas rivaliser avec les maximums de 16 Go et 18 Go que la concurrence a atteints.

Les mémoires sont LPDDR5 parlant de RAM et 3.1 en termes de stockage, vu que dans le modèle de base, il existe une option de 128 Go et que dans les deux cas, vous pouvez opter pour 256 Go. Dans la batterie, nous voyons des règles du jeu équitables, avec une batterie de 4 500 mAh. Ce qui ressort ici est le charge rapide jusqu’à 120 W, que pour l’instant nous n’avions vu que chez son lointain cousin le Xiaomi Mi 10 Ultra.

Les deux mobiles ont NFC, double GPS, minijack audio et moteur de vibration linéaire. De plus, ils intègrent un système de réfrigération liquide, quelque chose à souligner dans le cas des mobiles qui seront des heures et des heures à pleine capacité.

NFC, un appareil photo 64MP (grand angle 8MP et macro 5MP) et un selfie 20MP.

Concernant la photographie, on voit que la dernière des différences est dans la chambre principale. Nous avons trouvé un capteur de 48 mégapixels pour le Black Shark 4 et un capteur de 64 mégapixels pour le Pro, dans les deux cas avec un objectif avec une ouverture f / 1,79.

Requin noir 4.

Dans le reste des caméras, il y a une cravate technique, avec un objectif grand angle avec une ouverture f / 2,2 et un capteur de 8 mégapixels et un appareil photo macro, avec un capteur de 5 mégapixels et un objectif avec une ouverture de f / 2,4. De son côté, la caméra frontale dispose d’un capteur de 20 mégapixels et d’un objectif à ouverture f / 2.0.

Versions et prix des Black Shark 4 et 4 Pro

Black Shark 4 Pro.

Pour l’instant, les Black Shark 4 ont été présentés en Chine et nous connaissons les prix sur ce marché. Nous les indiquons selon les versions des rapports et en euros à l’échange:

Black Shark 4 6/128 Go : 322,63 euros à changer (2499 yuans).

: 322,63 euros à changer (2499 yuans). Black Shark 4 8/128 Go : 348,45 euros à changer (2699 yuans).

: 348,45 euros à changer (2699 yuans). Black Shark 4 12/128 Go : 387,18 euros à changer (2999 yuans).

: 387,18 euros à changer (2999 yuans). Black Shark 4 12/256 Go : 425,91 euros à changer (3299 yuans).

: 425,91 euros à changer (3299 yuans). Black Shark 4 Pro 8/256 Go : 516,28 euros à changer (3 999 yuans).

: 516,28 euros à changer (3 999 yuans). Black Shark 4 Pro 12/256 Go: 580,83 euros à changer (4499 yuans).

Toutes les informations | Requin noir