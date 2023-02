Black Panther : Wakanda Forever vole la vedette aux NAACP Awards

Les NAACP Image Awards ont célébré une nouvelle cérémonie où Panthère noire : Wakanda pour toujours et sa star, Angela Bassett, ont volé la vedette avec École primaire Abbott.





Voici les gagnants :

Film exceptionnel :

Le blues d’un jazzman (Netflix)

Panthère noire : Wakanda pour toujours (Marvel Studios) — GAGNANT

Émancipation (Apple TV)

La femme roi (sortie de Sony Pictures)

Jusqu’à (United Artists Release/Orion Pictures)

Meilleur acteur dans un film :

Daniel Kaluuya – Non (Universal Pictures)

Jonathan Majors – Dévotion (Sony Pictures Entertainment)

Joshua Boone – Le blues d’un jazzman (Netflix)

Sterling K. Brown – Honk pour Jésus. Sauvez votre âme (fonctions principales)

FILM VIDÉO DU JOUR

Will Smith – Émancipation (Apple) – GAGNANT

Actrice exceptionnelle dans un film :

Danielle Deadwyler – Jusqu’à (United Artists Release/Orion Pictures)

Keke Palmer – Alice (divertissement vertical)

Letitia Wright – Panthère noire : Wakanda pour toujours (Marvel Studios)

Regina Hall – Honk pour Jésus. Sauvez votre âme (fonctions principales)

Viola Davis – The Woman King (sortie de Sony Pictures) — GAGNANTE

Artiste de l’année :

Angela Bassett — GAGNANTE

Mary J. Blige

Quinta Brunson

Viola Davis

Zendaya

Meilleure série comique :

Abbott Elementary (ABC) — GAGNANT

Atlanta (FX)

noirâtre (ABC)

Rap Sh!t (HBO Max)

Les années merveilleuses (ABC)

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Damson Idris – Chutes de neige (FX)

Jabari Banks – Bel-Air (Paon)

Kofi Siriboe – Queen Sugar (propriétaire : Oprah Winfrey Network)

Nicco Annan – P-Valley (Starz) – GAGNANT

Sterling K. Brown – C’est nous (NBC)

Actrice exceptionnelle dans une série dramatique :

Angela Bassett – 9-1-1 (FOX) – GAGNANTE

Brandee Evans – P-Valley (Starz)

Queen Latifah – L’égaliseur (CBS)

Rutina Wesley – Queen Sugar (propriétaire : Oprah Winfrey Network)

Zendaya – Euphorie (HBO)





Black Panther : Wakanda Forever a reçu 5 nominations aux Oscars

merveille

Angela Bassett a été une grande représentante des studios Marvel au cours de cette saison de récompenses et est en train de devenir la favorite pour amener la statuette à la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars. Mais ce n’est pas la seule nomination que le film a pour les Oscars.

Ruth E. Carter concourra pour la meilleure conception de costumes. Rihanna, Ryan Coogler et Ludwig Goransson sont également nominés dans la catégorie Meilleure chanson originale pour Lift Me Up. De plus, Geoffrey Baumann, Craig Hammack, Christopher White et Dan Sudick concourront également dans la catégorie Meilleurs effets visuels ; Camille Friend et Joel Harlow feront partie du prix du meilleur maquillage et coiffure.

Dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et les Dora Milaje (dont Florence Kasumba) se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de La mort du roi T’Challa. Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda. Présentant Tenoch Huerta Mejía dans le rôle de Namor, dirigeant d’une nation sous-marine cachée, le film met également en vedette Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena et Alex Livinalli.