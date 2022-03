Black Panther: Wakanda Forever termine le tournage

Il semble qu’après un tournage très retardé et test, la photographie principale sur Panthère noire : Wakanda pour toujours s’est finalement terminé à Puetro Rico, ce qui viendra probablement comme un soulagement pour tous ceux qui sont impliqués dans le tournage délicat. Alors que certains films Marvel dont la sortie est prévue en 2023 ont déjà terminé ou sont sur le point de terminer le tournage, le Panthère noire suite a vu plusieurs problèmes causant de longs retards, qui étaient en partie responsables du report de la date de sortie du film dans le cadre du remaniement du calendrier de Disney l’année dernière.

Selon les messages publiés sur les réseaux sociaux par un certain nombre de membres de l’équipe du film, le tournage, qui, selon un message de la coiffeuse Nikki Wright, a duré 117 jours au lieu des 88 prévus, s’est finalement terminé, permettant, bien sûr, pour des reprises quelque temps plus tard.

FILM VIDÉO DU JOUR

Suite à l’incroyable succès de Panthère noire en 2018, le réalisateur Ryan Coogler a entrepris de retrouver la magie dans la suite après les événements de Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie le développement précoce du film battait son plein lorsqu’il a été révélé que l’acteur principal Chadwick Boseman était malheureusement décédé. Comme on disait que le rôle de T’Challa de Boseman n’était pas refondu, cela signifiait que le scénario de Panthère noire : Wakanda pour toujours a été contraint de subir un certain nombre de modifications pour s’adapter à la perte de son personnage principal. Cela signifiait que d’autres personnages tels que Shuri de Letitia Wright, M’Baku de Winston Duke et Okoye de Danai Gurira assumaient des rôles bien différents et plus importants qu’ils n’auraient peut-être dans la première version du scénario.





Black Panther: Wakanda Forever a été en proie à de longs retards





Walt Disney Studios

En fin de compte, les réécritures du scénario étaient le moindre des soucis du film, car les protocoles Covid stricts qui étaient en place au début du tournage signifiaient qu’il y avait un certain nombre de fois où le tournage devait s’arrêter lorsque des membres de la distribution et de l’équipe étaient testés positifs pour Covid. . Cependant, ces retards ont été relativement courts par rapport à l’arrêt complet qui a suivi à la suite de Letitia Wright qui a subi de multiples blessures lors d’une cascade. Bien que le tournage ait pu se poursuivre pendant une courte période, à la fin de l’année dernière, il a été annoncé que les choses s’arrêteraient pour permettre à Wright de se remettre complètement de ses blessures.

Cependant, depuis son retour au tournage, il n’a pas fallu trop de temps pour terminer la photographie principale du film, qui devrait voir l’arrivée de Namor le sous-marin et une guerre entre Wakanda et Atlantis, bien qu’il y ait actuellement très peu de confirmation. informations sur l’intrigue du film. Nous savons que Winston Drake aura un rôle élargi en tant que M’Baku, et la plupart des acteurs originaux de Black Panther reviendront pour la suite. Il y a encore beaucoup de questions sur la façon dont le film traitera le départ de T’Challa de Chadwick Boseman du récit, et si Shuri sera celui qui prendra la tête de la franchise, mais avec d’autres personnages tels que Riri Williams/Ironheart devrait faire partie du film, il reste encore beaucoup de secrets de Black Panther à dévoiler avant l’arrivée du film le 11 novembre 2022.









Code 8 : 2e partie : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Lire la suite





A propos de l’auteur