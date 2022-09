Black Panther: Wakanda Forever Star confirme les origines mutantes de Namor avec l’arrivée d’une nouvelle image

Tenoch Huerta est prêt à jouer l’emblématique anti-héros Marvel Namor le sous-marin dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, marquant la première apparition du personnage sur grand écran. Marvel a changé les origines de la bande dessinée de Namor du souverain de l’Atlantide à celle d’une civilisation sous-marine maya fictive. Cependant, un attribut clé de Namor a été préservé.





Namor est souvent considéré comme le premier mutant de Marvel Comics, et Panthère noire : Wakanda pour toujours conserve également cette caractéristique. Tenoch Huerta a récemment confirmé la même chose dans une interview avec Empire Magazine. Vous pouvez également consulter une toute nouvelle image du film qui donne le meilleur look à Namor.

Tenoch Huerta a également fourni plus de détails sur l’histoire et expliqué les intentions de Namor derrière l’attaque de Wakanda.

« Vous pouvez prendre l’Atlantide du mythe grec ou vous pouvez l’adapter à une culture réelle », déclare Huerta à propos de Black Panther Wakanda pour toujours change les origines de Namor du souverain de l’Atlantide au souverain de Talocan, inspiré par un véritable royaume aztèque. Quant aux intentions malveillantes de Namor, qui ne sont souvent que des moyens extrêmes de protéger son peuple, Huerta dit que la décision de T’Challa de partager la vérité sur Wakanda avec le monde est ce qui le pousse à envahir le royaume. « Cette décision met Talocan en danger. Et Talocan doit prendre des mesures pour se protéger. »

T’Challa a accepté de partager les riches avancées culturelles et technologiques de Wakanda avec le monde à la fin de Panthère noire. Mais il est possible que certains secrets involontaires aient également été révélés, comme l’existence d’un ancien royaume d’habitants sous-marins, menaçant probablement le royaume de Namor.

Mais ce ne sont que des spéculations et franchement, c’est tout ce que nous pouvons faire pour le moment, car le Panthère noire : Wakanda Pour toujours, les acteurs et l’équipe semblent protéger l’intrigue plus large du film comme si quelqu’un tenait un pistolet sur la tête. La bande-annonce officielle avait à peine un aperçu du super-héros titulaire.

C’est frustrant, c’est sûr, mais personne ne s’en plaint. Panthère noire : Wakanda pour toujours est actuellement le plus grand film de l’année. La seule chose certaine est que le film honorera l’héritage de Chadwick Boseman tout en approfondissant le monde de Wakanda.





Marvel prépare l’introduction des X-Men

Bandes dessinées Marvel

Mme Marvel L’incroyable finale a fait hurler les fans d’excitation face à la révélation choquante que Kamala Khan (Iman Vellani) portait le gène mutant X. Mme Marvel apparaîtra ensuite dans Nia DaCosta Les Merveilles, qui est répandu pour faire ses débuts les X-Men.

Il est possible que nous voyions l’équipe emblématique encore plus tôt, car Ant-Man et la Guêpe : Quantamania lancera la phase cinq du MCU l’année prochaine, et il explore le multivers. Panthère noire : Wakanda pour toujours, qui conclut la phase quatre, présenterait également le docteur Doom, l’ennemi juré des Fantastic Four. Mais même si ce n’est pas le cas, Wakanda pour toujours est sûr d’être une autre entrée épique dans le MCU malgré tout.

Réalisé par Ryan Coogler, Panthère noire : Wakanda pour toujours arrivera dans les salles du monde entier le 11 novembre 2022.

Le synopsis officiel de Panthère noire : Wakanda pour toujours lit: