Black Panther: Wakanda Forever révèle un camée MCU surprise

Attention : cet article contient des spoilers pour Black Panther : Wakanda Forever.Dans Panthère noire : Wakanda pour toujourssorti en salles dans tout le pays le vendredi 11 novembre, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), Okoye (Lupita Nyong’o) et la Dora Milaje doivent se battre pour protéger Wakanda des puissances mondiales intervenantes dans le sillage du roi La mort de T’Challa, y compris une nouvelle menace, Namor (Tenoch Huerta Mejía).





Pour assurer la sécurité de Wakanda, Shuri doit se montrer à la hauteur en tant que nouveau Black Panther. Lorsqu’elle prend l’herbe en forme de cœur, une version synthétique que la princesse de génie parvient à créer dans son laboratoire, elle ne voit pas son frère. Au lieu de cela, elle voit son cousin meurtrier de masse, Killmonger, à nouveau interprété par le collaborateur de longue date de Ryan Coogler. Michael B.Jordaniequi, bien sûr, est décédé à la fin de l’année 2018 Panthère noire film.

Shuri a du mal à embrasser le prochain chapitre de Wakanda dans Wakanda pour toujours, selon Coogler. Plutôt que d’affronter ses ennemis de manière saine, Shuri laisse d’abord sa soif de vengeance et de vengeance la consumer. « Shuri ne guérit toujours pas, elle ne prend pas de mesures pour avancer d’une manière saine », déclare Coogler, à propos de l’état émotionnel dans lequel se trouve la princesse lorsqu’elle prend l’herbe synthétique en forme de cœur. « C’est alors que Namor se présente », et c’est alors qu’elle est appelée à défendre son peuple.





Black Panther: le week-end d’ouverture domestique de Wakanda Forever dépasse Black Adam de DC

Avec Panthère noire : Wakanda pour toujours, Marvel Studios semble avoir un autre coup sur ses mains. Basé sur les avant-premières du film et les numéros de la soirée d’ouverture, la suite très attendue de 2018 Panthère noire pourrait être le plus grand week-end d’ouverture de l’année.

Après avoir gagné 28 millions de dollars sur le marché intérieur grâce à ses avant-premières du jeudi, mettant Wakanda pour toujours dans les quinze meilleurs totaux de prévisualisation de tous les temps, le film a ensuite rapporté plus de 58 millions de dollars au moment d’écrire ces lignes le vendredi 11 novembre, jour d’ouverture du film. Dans le contexte, le Panthère noire la suite devrait surpasser celle de DC Adam noir d’ici la fin de vendredi, et il est à mi-chemin de dépasser Thor : Amour et Tonnerre’s ouverture de transport. Cependant, la question demeure de savoir s’il sera en mesure d’égaler le week-end d’ouverture de Doctor Strange dans le multivers de la foliequi a rapporté plus de 200 € lors de ses débuts.

Panthère noire : Wakanda pour toujours joue maintenant dans les salles de cinéma après sa première le 11 novembre.