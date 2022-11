Black Panther: Wakanda Forever reste en tête du box-office et se rapproche du multivers de la folie

Panthère noire : Wakanda Forever juste manqué de battre Doctor Strange dans le multivers de la folieLe week-end d’ouverture du week-end d’ouverture national brut de 6 millions de dollars. Cependant, le rapprochement de la phase 4 du MCU n’a montré qu’une baisse de 63% la deuxième semaine, ce qui l’a vu commencer à gagner du terrain sur les deux versions précédentes de Marvel de cette année. Le total national a grimpé à environ 290 millions de dollars après avoir ajouté environ 67 millions de dollars à ses totaux de la première semaine.





Dans l’état actuel des choses, Panthère noire : Wakanda pour toujoursLe total cumulé de 10 jours a grimpé à seulement 2,5 millions de dollars de moins que la deuxième sortie solo de Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange. A son rythme actuel, le Panthère noire la suite pourrait facilement devenir le film Marvel le plus rentable de l’année et pourrait s’installer à la deuxième place de la liste des plus grosses sorties de l’année, avec seulement Avatar : la voie de l’eau encore à venir qui pourrait éventuellement le contester.

Une chose qui fonctionne vraiment dans Panthère noire : Wakanda pour toujoursLa faveur de ‘s est ses critiques, qui ont été assez solides de la part des critiques et exceptionnelles du public. En comparaison, Wakanda pour toujours a obtenu un score d’audience de 95 % sur Rotten Tomatoes, soit 10 % de plus que Multivers de la folie et près de vingt pour cent de plus que Thor : Amour et tonnerre. Quand il s’agit de garder le meilleur de la phase 4 pour la fin, les studios Marvel ont à peu près des atouts.





Quelqu’un d’autre pourrait-il jouer à T’Challa à l’avenir ?

Alors qu’une grande partie de Panthère noire : Wakanda pour toujours traite de la mort de T’Challa, une personne qui croit que le personnage reviendra un jour avec un autre acteur dans le rôle est Panthère noire vedette Winston Duke.

Alors que la refonte de T’Challa a été continuellement exclue par les pouvoirs en place chez Marvel Studios, Duke a récemment commenté l’idée que dans le futur, bien au-delà du MCU actuel, Panthère noire pourrait finir par être refait avec un nouvel acteur dans le rôle de T’Challa. Il a récemment déclaré :

« Il n’y a aucun moyen qu’ils ne refont jamais Panthère noire à l’avenir. Il est impossible que la saga et l’interprétation de T’Challa, roi du Wakanda, se terminent. Il est chanoine. Alors ayez confiance que ça viendra. Mais permettez [Black Panther: Wakanda Forever] être une expérience humaine. »

Cependant, dans le MCU, des modifications ont été apportées à l’histoire de T’Challa pour incorporer le décès réel de Chadwick Boseman, et suite aux événements de Wakanda pour toujours, il est clair que le voyage MCU de T’Challa est terminé, mais cela ne signifie pas que Panthère noire les histoires comiques ne seront pas incorporées dans les futurs films à certains égards. Après tout, Kevin Feige a souvent dit que le MCU est une adaptation des comics plutôt qu’une traduction directe, ce qui signifie que des changements de personnages sont à prévoir.

Pour l’instant, le deuil de Boseman et de son personnage à l’écran est très réel dans l’esprit de nombreux fans de MCU, et cela a certainement aidé le lien émotionnel du film avec le public. Nous découvrirons dans les semaines à venir si cela aidera à pousser le film au-delà de la barre du milliard de dollars dans le monde.