Black Panther : Wakanda Forever recrute la star Michaela Coel, je peux vous détruire

Le casting grandissant de Panthère noire : Wakanda pour toujours a ajouté Je peux te détruire l’actrice Michaela Coel à sa liste. Comme prévu, Marvel n’a encore publié aucun détail sur les personnages, car ces informations étant généralement conservées sous plus de sécurité que les coffres d’Asgard, nous ne le saurons que lorsque Marvel sera prêt. On pense que Coel a été avec le réalisateur Ryan Coogler aux Pinewood Studios à Atlanta, où la production a commencé en juin.

Michaela Coel est connue pour sa série 2020 Je peux te détruire, qui a été acclamée par la critique et a valu à la star quatre nominations aux Emmy Awards grâce à son écriture, sa réalisation, sa production et son rôle dans le drame. Le drame fort s’est concentré sur un écrivain tentant de vivre avec le traumatisme du viol, et a été salué par le public et les critiques, et la liste des nominations aux prix parle d’elle-même en ce qui concerne la qualité de son travail sur tous les aspects de la série. Coel a également écrit des épisodes de Miroir noir et Chewing-gum pour Netflix, ainsi que t il filme Depuis si longtemps et Star Wars : Les Derniers Jedi. Contrairement à de nombreux écrivains et interprètes de l’industrie, Coel n’est actuellement représentée par aucune agence artistique, mais travaille plutôt via son label indépendant Falkna Productions, qu’elle avait l’habitude de produire. Je peux te détruire.

Panthère noire est arrivé dans les cinémas en 2018 dans le cadre de la phase trois de Marvel vers le succès critique, la gloire au box-office et une multitude de nominations aux prix, dont un clin d’œil au meilleur film aux Oscars. Une suite ne faisait jamais de doute, même si elle n’avait pas fait partie du Univers cinématographique Marvel, mais la mort de la star Chadwick Boseman en 2020 a changé à jamais les scénarios potentiels de la suite du film. Avec Wakanda pour toujours, le réalisateur Ryan Coogler et la plupart des acteurs originaux sont de retour et, avec le patron de Marvel, Kevin Feige, prévoient tous de s’assurer que l’héritage de l’acteur se perpétue.

« C’est clairement très émouvant sans Chad », a déclaré Feige lors d’une Veuve noire présentation. « Mais tout le monde est également très enthousiaste à l’idée de ramener le monde de Wakanda au public et aux fans. Nous allons le faire d’une manière qui rendrait Chad fier. »

Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba et Angela Bassett reprendront probablement tous leurs rôles du film original, et ce n’est probablement pas la seule fois où nous verrons de nombreuses stars revenir sur le sol de Wakandan, car ils devraient également apparaître dans Royaume de Wakanda, la série Black Panther Disney+ récemment annoncée par Marvel et Disney. La série sera produite par Coogler et, comme de nombreuses émissions dérivées de Marvel, la série semble être un projet de grande envergure étant donné que Proximity Media de Coogler a signé un contrat de cinq ans avec Disney pour travailler sur le projet.

Coogler a déclaré : « C’est un honneur d’être en partenariat avec The Walt Disney Company. Travailler avec eux sur Panthère noire était un rêve devenu réalité. Nous sommes impatients d’apprendre, de grandir et de nouer des relations avec des publics du monde entier via les plateformes Disney. Nous sommes déjà dans le mix sur certains projets que nous avons hâte de partager. » Panthère noire : Wakanda pour toujours arrive dans les salles en juillet 2022, mais il n’y a actuellement aucune date de sortie pour la série. Cette histoire est née à Deadline.

Sujets : Black Panther 2, Black Panther